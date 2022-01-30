Темы дня

Общество
30 января 2022, 16:25

В свердловском посёлке взяли под охрану два объекта культурного значения

В Свердловской области расширили список объектов культурного наследия. В него вошли два объекта из Билимбая.

Один из них — здание Конторы Билимбаевского завода.

"Исторические планы посёлка позволяют сделать вывод, что здание Конторы Билимбаевского завода было построено в 1811 году. По количеству выплавляемого чугуна завод занимал одно из первых мест в России, уступая на Урале только Нижнетагильскому, Верхне-Салдинскому, Сысертскому и Кушвинскому заводам", — говорится в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

Кроме этого, под охрану взяли Дом Н. А. Тунёва. Он был построен в XIX веке и принадлежал управляющему Билимбаевским чугунолитейным и железоделательным заводом Николаю Тунёву.

Напомним, также список ОКН пополнили два кладбища и семейное захоронение Агафуровых в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.01.2022, 16:48 / Общество
В Свердловской области российский многоцелевой самолёт "Байкал" совершил первый полёт
30.01.2022, 16:25 / Общество
В свердловском посёлке взяли под охрану два объекта культурного значения
30.01.2022, 15:26 / Культура
Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлёв
30.01.2022, 14:56 / Общество
Правительство выделило Свердловской области 100 млн на строительство спортивных залов и площадок
30.01.2022, 13:58 / Общество
За сутки коронавирусом в России заболели 121 228 человек