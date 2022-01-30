В свердловском посёлке взяли под охрану два объекта культурного значения

В Свердловской области расширили список объектов культурного наследия. В него вошли два объекта из Билимбая.

Один из них — здание Конторы Билимбаевского завода.

"Исторические планы посёлка позволяют сделать вывод, что здание Конторы Билимбаевского завода было построено в 1811 году. По количеству выплавляемого чугуна завод занимал одно из первых мест в России, уступая на Урале только Нижнетагильскому, Верхне-Салдинскому, Сысертскому и Кушвинскому заводам", — говорится в сообщении департамента информполитики Свердловской области.

Кроме этого, под охрану взяли Дом Н. А. Тунёва. Он был построен в XIX веке и принадлежал управляющему Билимбаевским чугунолитейным и железоделательным заводом Николаю Тунёву.

Напомним, также список ОКН пополнили два кладбища и семейное захоронение Агафуровых в Екатеринбурге.