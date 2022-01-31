Следственный комитет РФ окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи

Следственный комитет России озвучил окончательные выводы о принадлежности останков, найденных в Поросёнковом Логу под Екатеринбургом. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат убитой царской семье Романовых и их приближённым.
Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", который был показан накануне на Первом канале.
"Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Фёдоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца", — сообщила Марина Молодцова.
Напомним, что 26–29 мая 2022 года должен состояться Архиерейский собор РПЦ, участники которого ознакомятся с результатами экспертиз останков царской семьи. По итогам Русская православная церковь может высказать свою официальную позицию по поводу екатеринбургских останков — принадлежат ли они семье Николая II. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион на прошлой неделе заявил, что на сегодняшний день ничего не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков.
Первое следствие по делу царской семьи началось в конце июля 1918 года. Но тогда тела одиннадцати человек так и не удалось найти.
Останки некоторых членов семьи Романовых были найдены в 1991 году. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии нашли в 2007 году. Расследование убийства возобновилось в 2015 году. Перед следователями стояла непростая задача — заново проверить все версии и гипотезы того, что происходило в Екатеринбурге с 16 по 18 июля 1918 года. В 2018 году в Следственном комитете России подтвердили подлинность найденных под Екатеринбургом останков. Экспертиза показала, что они принадлежат императору, членам его семьи и лицам из их окружения.
По итогам проведённой работы СКР опубликовал трёхтомную книгу "Преступление века. Материалы следствия". Предисловие к ней написал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ознакомиться с книгой можно на сайте ведомства.