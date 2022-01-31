Следственный комитет РФ окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи

Останки царя Николая Второго (на фото) и некоторых членов его семьи обнаружили в 1991 году. В 2007 году нашли также останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Фото: Алексей Кунилов

Следственный комитет России озвучил окончательные выводы о принадлежности останков, найденных в Поросёнковом Логу под Екатеринбургом. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат убитой царской семье Романовых и их приближённым.

Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", который был показан накануне на Первом канале.

"Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Фёдоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца", — сообщила Марина Молодцова.

Напомним, что 26–29 мая 2022 года должен состояться Архиерейский собор РПЦ, участники которого ознакомятся с результатами экспертиз останков царской семьи. По итогам Русская православная церковь может высказать свою официальную позицию по поводу екатеринбургских останков — принадлежат ли они семье Николая II. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион на прошлой неделе заявил, что на сегодняшний день ничего не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков.