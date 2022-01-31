В России создадут службу по адаптации заключённых к жизни на воле

Ежегодно из тюрем освобождается порядка 100 тысяч человек. Рецидив составляет около 44 процентов. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой Минюста РФ Константином Чуйченко согласился с идеей ввести новую должность замгендиректора ФСИН. Тот, кто её займёт, будет создавать службу пробации — по адаптации заключённых к жизни на воле.

Для каждого освободившегося из мест лишения свободы будет подготовлена индивидуальная годовая программа по социальной адаптации. Принуждать проходить её не планируется, человек будет вправе отказаться от этого. Всего в такую службу в будущем войдёт около 50 тысяч человек.

"Эти люди должны обладать компетенциями в области социального обслуживания, собственно говоря, их основная задача – поставить людей на нормальное русло, вернуть их к нормальной человеческой жизни, чтобы затем уже они не совершали преступлений. Работа начнётся с места лишения свободы, и потом, когда человек приходит, эта работа будет продолжаться. Ему будет предоставлена возможность получать образование, ему будет оказана помощь в плане доступа ко всем социальным услугам, медицинским услугам, будет производиться правовое консультирование, а также ему будет оказываться психологическая помощь", — предложил Константин Чуйченко.

Он доложил президенту, что ежегодно из тюрем освобождается порядка 100 тысяч человек. Рецидив составляет около 44 процентов. Сейчас Минюст подготовил закон о пробации. Ожидается, что сама служба заработает с 2023 года. В качестве подготовительной работы Константин Чуйченко и предложил ввести в структуру ФСИН должность замдиректора, который будет отвечать за пробацию и который начал бы формирование службы.

Глава государства поддержал идею и предложил вести реестр людей, которые пройдут эту процедуру, передаёт пресс-служба Кремля.