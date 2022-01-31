Свердловские школьники изобрели устройство для быстрого выявления лесных пожаров

В 2021 году лесные пожары были большой проблемой для Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

В сочинском образовательном центре "Сириус" завершилась VI уральская проектная смена. Свердловские школьники представили устройство для быстрого выявления лесных пожаров.

"Программно-аппаратный комплекс мониторинга лесов" от школьников из Свердловской области стал лучшим проектом из пяти представленных в финале. В проектной смене участвовали 78 учеников 8-11 классов и 15 наставников, среди которых представители УрФУ, УГМУ, НПО Автоматики, технопарка "Кванториум", ООО "Адванс инжиниринг", сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Уральская проектная смена — это уже бренд. Каждый год мы восхищаемся тем, какими знаниями и навыками обладают талантливые дети Свердловской области. Все проекты, представленные на VI смене, достойны дальнейшего развития. И, уверена, они его получат", — сказала заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Нина Журавлёва.

Ключевая проблема лесных пожаров — отсутствие технологии оперативного обнаружения очагов возгорания, из-за чего происходит выгорание леса. Проект, разработанный школьниками, предполагает размещение в лесах специальных устройств, которые будут получать и передавать информацию об уровне углекислого газа и температуры. Это позволит в течение нескольких минут определять очаг пожара. Команда создала два прототипа устройства, макет внутренней электронной "начинки", печатную плату. Стоимость одного устройства, по оценке авторов, составляет до 5 тысяч рублей.

Разработка может оказаться очень полезной. Напомним, летом в Свердловской области были масштабные лесные пожары. Площадь уничтоженных в этом году лесных насаждений составила 61,7 тыс. га. Ущерб — 313,8 млн рублей.