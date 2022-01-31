Как власти и энтузиасты помогают молодым людям с ментальной инвалидностью

Каждому подопечному в центре "Шанс" составляется расписание на день. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге открылся центр дневного пребывания «Шанс», который представляет собой тренировочную квартиру для молодых людей с особенностями ментального развития. В ней созданы все условия, чтобы парни и девушки при поддержке специальных педагогов смогли получить навыки самообслуживания, возможность общаться, заниматься творчеством, физкультурой.

Квартира – это пристрой к жилой многоэтажке, расположенной в центре города. В подвале ещё предстоит ремонт, а помещения наверху уже приведены в порядок. Мы шагаем, следуя указательным стрелкам и табличкам: «Коридор 1», «Коридор 2». На всех дверях тоже надписи: «Гладильная», «Гардероб», «Столовая», «Кухня»… На кухне маркирована вся техника и шкафчики: «Ножи», «Мультиварка», «Плита», «Крупы», «Посуда», «Мусор»… Эта информация помогает обитателям тренировочной квартиры ориентироваться в пространстве, овладевать обычными для всех нас, но такими сложными для них навыками.

– Проект адаптации людей с ментальной инвалидностью в возрасте 18+ действует в Екатеринбурге уже год, – рассказывает директор автономной некоммерческой организации «Сейчастье» Ольга Корчагина. – Раньше мы ютились в арендованном помещении, но после того как администрация Екатеринбурга выделила нам это просторное помещение, мы получили возможность развиваться дальше. Пока мы можем обеспечить лишь дневное пребывание в центре, но планируем сделать его круглосуточным. Площади позволяют. У нас 305 квадратных метров, от арендной платы город нас освободил, оплачиваем лишь коммунальные услуги.

Тренировочная квартира может принять 15 человек. Находятся они здесь с 9 утра до 19 вечера, но могут прийти попозже, а уйти пораньше. В течение дня ребята живут так, как жили бы дома. Они ходят в магазин за продуктами, сами готовят еду, моют посуду, прибирают, занимаются спортом, рисуют, лепят, собирают пазлы… Всё это – в сопровождении педагогов.

– Я своего мальчика перевожу через дорогу, а дальше он идёт сам, – рассказывает одна из мам. – Мальчику моему 34 года, он здесь многому научился, уже помогает педагогам и даже получает за это небольшую зарплату.

– А мой Лёша недавно дома сам суп сварил, – хвалится успехами сына другая мама. – И полы мыть научился, а раньше ничего этого не умел.

Журналисты видели, как Алексей мыл пол в столовой. Он то и дело отвлекался, останавливался, и если бы не терпеливая настойчивость педагога Татьяны Хижняковой, явно бросил бы занятие на полдороге. Как поясняют психологи, чтобы с детства привить людям с ментальными отклонениями рутинные навыки самообслуживания, требуется недюжинное терпение, а родителям или жалко заставлять своё чадо доводить начатое до конца, или времени не хватает возиться с этим.

Согласно статистическим данным 2021 года, в Свердловской области насчитывается около 13 тысяч инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет, и примерно 30 процентов из них имеют психические расстройства и особенности ментального развития, а это почти четыре тысячи человек. И выбор у них, увы, невелик. Самостоятельно работать, посещать театры, выставки, заниматься творчеством большинство из них неспособны. Они нуждаются в специализированных организациях, в помощи сопровождающих. Однако тренировочные квартиры в нашем регионе действуют лишь в Верх-Нейвинске, Берёзовском и теперь вот в Екатеринбурге. Конечно же, этого мало.

В Верх-Нейвинском и Берёзовском людей с ментальной инвалидностью обучают не только самообслуживанию, но и ремёслам. Они выпускают поделки из дерева, глины, бумаги, бижутерию. В Екатеринбурге также планируют наладить небольшое производство. Разумеется, бизнес этот не является прибыльным и даже самоокупаемым. Но он позволяет «человеку дождя» сбросить клеймо ущербности, оторванности от мира.

Ребята с помощью педагогов испекли на полдник вкусные булочки. Фото: Алексей Кунилов

Мнения Михаил КЛИМЕНКО, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области: – На протяжении полутора лет сотрудничаю с некоммерческой организацией помощи людям с ограниченными возможностями «Сейчастье», принимаю активное участие в реализации их проектов. Очень отрадно видеть, что наши совместные старания завершились успехом. Желаю всем посетителям тренировочной квартиры больших успехов, надеюсь, что место станет для них особенным и позволит найти новых друзей. Надеюсь также, что благодаря грантам, поддержке муниципалитетов и спонсоров подобных центров появится больше. Ведь потребность в них велика. Только в Екатеринбурге возможности воспользоваться услугами тренировочной квартиры ждут 50 семей. Елена КОТЛОВА, специальный психолог, методист регионального ресурсного центра по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра: – Большое заблуждение, будто люди с ментальными расстройствами не желают общаться. На самом деле это не так. Желают, но не умеют. Особенности развития личности – проблемы с речью, зацикленность на определённых темах – мешают наладить контакт, поддерживать беседу. Но с помощью специалиста, в коллективе барьеры удаётся преодолеть. К примеру, в тренировочной квартире они проводят много времени, вместе что-то делают, обсуждают какую-то тему – это помогает адаптироваться, наладить контакты. К сожалению, когда дети с ментальными особенностями развития становятся взрослыми, им некуда пойти, чтобы пообщаться, чем-то заняться в команде, потренироваться. Нужно создавать как можно больше не только тренировочных квартир, но и творческих, спортивных коллективов, мастерских.

В помощь родителями Немало полезной информации, в том числе о бесплатных консультациях для людей с аутистическим расстройством и их родителей, можно найти на сайтах: autism-frc.ru – Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра; аутизм-урал.рф – Региональный ресурсный центр «Аутизм».

Тренировки помогают улучшить координацию. Фото: Алексей Кунилов