Смог в Нижнем Тагиле продержится до 2 февраля

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию о превышении вредных веществ в атмосферном воздухе муниципалитета. Фото: Павел Ворожцов

Синоптики объявили предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле. Оно продлится до 20:00 2 февраля.

До этого времени в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. "Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

Также известно, что Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет информацию о превышении вредных веществ в атмосферном воздухе муниципалитета. Привлечены специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Они отберут пробы атмосферного воздуха на предмет наличия в них вредных веществ и примесей. При должных основаниях будут приняты меры реагирования, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, по данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, загрязнение воздуха по состоянию на 12:00 31 января зафиксировано не в Нижнем Тагиле, а в Красноуральске. Там зарегистрировано превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации диоксида серы — 1,6 ПДКмр.