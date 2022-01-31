Свердловские госавтоинспекторы пресекли более 7 тысяч нарушений ПДД

Проведение подобных мероприятий станет регулярным. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На дорогах Свердловской области с вечера пятницы до вечера воскресенья проходили массовые проверки транспорта. По итогу зафиксировано свыше 7 тысяч нарушений правил дорожного движения.

В том числе были пойманы 100 нетрезвых водителей и 130 автолюбителей без прав. Ещё 1,5 тысячи человек не использовали ремни безопасности. Были и те, кто не соблюдал правила при перевозке детей, не уступал дорогу пешеходам, выезжал на встречку.

"Проведение подобных мероприятий станет регулярным, направлены они в первую очередь на сохранение жизней и здоровья граждан – участников дорожного движения", – заявляют в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

Госавтоинспеция напоминает о необходимости соблюдать ПДД, отказаться от опасных манёвров, использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Пешеходам следует переходить проезжую часть в предназначенных для этого местах.

Добавим, с начала года на территории региона отмечается сложная дорожно-транспортная обстановка. Количество аварий выросло почти на 10 % (до 194), число погибших увеличилось более чем на 150 % (до 33), число пострадавших выросло более чем на 10 % (260 человек ранено).