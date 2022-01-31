Темы дня

Общество
31 января 2022, 18:30

Свердловские госавтоинспекторы пресекли более 7 тысяч нарушений ПДД

рейд ГИБДД

Проведение подобных мероприятий станет регулярным. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На дорогах Свердловской области с вечера пятницы до вечера воскресенья проходили массовые проверки транспорта. По итогу зафиксировано свыше 7 тысяч нарушений правил дорожного движения.

В том числе были пойманы 100 нетрезвых водителей и 130 автолюбителей без прав. Ещё 1,5 тысячи человек не использовали ремни безопасности. Были и те, кто не соблюдал правила при перевозке детей, не уступал дорогу пешеходам, выезжал на встречку.

"Проведение подобных мероприятий станет регулярным, направлены они в первую очередь на сохранение жизней и здоровья граждан – участников дорожного движения", – заявляют в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

Госавтоинспеция напоминает о необходимости соблюдать ПДД, отказаться от опасных манёвров, использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Пешеходам следует переходить проезжую часть в предназначенных для этого местах.

Добавим, с начала года на территории региона отмечается сложная дорожно-транспортная обстановка. Количество аварий выросло почти на 10 % (до 194), число погибших увеличилось более чем на 150 % (до 33), число пострадавших выросло более чем на 10 % (260 человек ранено).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.01.2022, 19:39 / Общество
Школьница из Свердловской области победила на международном конкурсе по математике
31.01.2022, 19:11 / Общество
В Свердловской области мужчине удалили опухоль, которая быстро росла из-за COVID-19
31.01.2022, 18:30 / Общество
Свердловские госавтоинспекторы пресекли более 7 тысяч нарушений ПДД
31.01.2022, 17:57 / Общество
Заболеваемость ОРВИ выросла на 90 % в Свердловской области
31.01.2022, 17:50 / Общество
Смог в Нижнем Тагиле продержится до 2 февраля