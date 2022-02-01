Профсоюзному движению Свердловской области исполнилось 104 года

Благодаря профсоюзам почти 91 процент трудового населения Свердловской области имеет коллективный договор с работодателем. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 1 февраля, отмечается День образования профсоюзного движения в Свердловской области. Движению исполнилось 104 года. По этому случаю к свердловчанам обратились глава региона Евгений Куйвашев и председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина.

По данным губернатора, Федерация профсоюзов Свердловской области объединяет 32 областные организации профсоюзов и более 3700 первичных организаций, в которых состоит свыше полумиллиона человек.

"Во многом благодаря эффективной работе профсоюзов в регионе сохраняется высокий уровень развития социального партнёрства, что позволяет нам уверенно преодолевать трудности, вызванные пандемией коронавируса, восстанавливать рынок труда, обеспечивать рост экономики, добиваться повышения уровня средней заработной платы. Деятельность профсоюзов по охране труда и экологии, созданию в трудовых коллективах условий для развития спорта, оздоровления и отдыха трудящихся способствует достижению национальных целей развития", — отметил Евгений Куйвашев в своём обращении, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".

Глава Среднего Урала поблагодарил руководителей и членов профсоюзных организаций за вклад в обеспечение социальной стабильности, повышение качества жизни рабочих. Он пожелал всем свердловчанам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо родного края.

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила активность профсоюзов в законотворческой деятельности, особенно в сфере социальной защиты и трудовых отношений. Пятнадцать лет действует соглашение между областным парламентом и областной Федерацией профсоюзов. Отдельно Людмила Бабушкина обратилась к активистам и ветеранам профсоюзного движения, членам профкомов на предприятиях и в организациях.

"Работа в профессиональных союзах требует особых качеств — доброты, душевной щедрости, милосердия, сострадания и терпения. Вы посвящаете свою жизнь важному и благородному делу — защищаете людей труда, первыми приходите на помощь тем, кому в силу жизненных обстоятельств, возраста, состояния здоровья требуется поддержка. Именно вы вносите неоценимый вклад в создание достойных условий для работы трудовых коллективов — ведёте активную деятельность по охране труда и обеспечению безопасных условий на производстве, заботитесь о качественном досуге, отдыхе и оздоровлении уральцев", — говорится в обращении председателя свердловского заксобрания.

Она пожелала всем участникам профсоюзного движения крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в труде и общественной деятельности.

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