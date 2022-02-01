Вход в "Ельцин Центр" 1 февраля будет бесплатным

Фасад "Ельцин Центра" украсит инсталляция с высказываниями первого президента России. Фото: "Ельцин Центр"

Сегодня, 1 февраля, исполняется 91 год со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. "Ельцин Центр" в Екатеринбурге подготовил специальную программу. Вход в музей и арт-галерею будет бесплатным, включая экскурсии.

Они пройдут в музее с 15:00, а затем с 19:00. С 16:00 до 20:00 запланирован марафон экскурсий "Ельцин от А до Я". Восемь получасовых экскурсий будут посвящены автодороге Свердловск — Серов, истории Екатеринбургского метро, Ельцину-неваляшке, истории одного кабинета, ковру из Бутки, подарку маме, подарку президенту и ядерному чемоданчику.

В 19:30 начнётся концерт произведений Бетховена "Мудрость и старость". Выступать будут Рустам Комачков (виолончель) и Алексей Гориболь (фортепиано). Стоимость билета на концерт в честь дня рождения Бориса Ельцина составит 91 рубль.

В этот день в фойе кино-конференц-зала откроется выставка личного фотографа Бориса Ельцина Дмитрия Донского "Что за кадром?", а в музее представят коллекцию значков с портретами политиков эпохи перестройки и 1990-х годов.

Кроме того, горожанам предложат пройти квест по значимым местам Бориса Ельцина. Он начнётся у фонтана "Каменный цветок" на площади Труда и завершится в "Ельцин Центре". Для прогулки нужно будет использовать приложение с аудиогидом iziTRAVEL.

1 февраля также стартует приём заявок на конкурс пьес об эпохе 1990-х "Зачем я это помню". Их необходимо присылать на адрес konkurspies@ycenter.ru. Приём продлится до 30 апреля 2022 года.

Напомним, что в 2015 году Владимир Путин приезжал в Екатеринбург на открытие "Ельцин Центра". В прошлом году президент РФ участвовал в мероприятиях, посвящённых 90-летию Бориса Ельцина, которые проходили в том числе в Москве. "Областная газета" вела спецпроект "Здесь жил Ельцин". С января 2021 года вышло десять материалов, посвящённых домашним адресам Бориса Николаевича в Свердловске — от комнаты в общежитии УПИ до фешенебельной пятикомнатной квартиры на набережной Городского пруда.