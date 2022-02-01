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Общество
1 февраля 2022, 10:21

Свердловчан предупредили о падении сосулек и снега с крыш

сосульки

Не пренебрегайте объявлениями и предупреждающими ограждениями вокруг зданий. Фото: Павел Ворожцов

Тёплая погода, которая пришла на Средний Урал, способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Как избежать травм и что делать, если неприятность уже случилась, рассказали в МЧС.

Жителей региона призывают быть осторожными вблизи домов. Если, проходя мимо здания, вы услышали подозрительный шум сверху, ни в коем случае нельзя останавливаться и поднимать голову. Возможно, это падает снег или сосульки. Чтобы обезопасить себя, необходимо как можно быстрее прижаться к стене. Козырёк крыши послужит укрытием.

Если снежная глыба упала на ваш автомобиль, стоит вызвать сотрудников ГИБДД и составить соответствующий акт. При этом ответственность за испорченную машину полностью ляжет на вас, если вы припарковались вблизи сигнальных лент или у знака "Парковка запрещена. Возможен сход снега". Если пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.

"Не пренебрегайте объявлениями и предупреждающими ограждениями вокруг зданий. Берегите свою жизнь", — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, кто должен проявить инициативу, убрать сосульки и предотвратить трагедию.

Фото: Павел Ворожцов

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