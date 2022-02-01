В Екатеринбурге презентовали проект реконструкции Кольцово

Разработчиком архитектурного решения выступила британская студия Buro Bitus. Фото: проект

В Екатеринбурге представили проект реконструкции международного аэропорта Кольцово. Первый этап работ планируется завершить к Универсиаде-2023.

Текущий этап обновления затронет терминал международных воздушных линий и привокзальную площадь. Объём частных инвестиций превысит 5 млрд рублей. Ещё 1,7 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на техническое оснащение пункта пропуска через госграницу.

Разработчиком архитектурного решения выступила британская архитектурная студия Buro Bitus, проектная и техническая документация подготовлена компанией "Спектрум-Холдинг", интерьеры созданы архитектурной студией VOX Architects, информирует пресс-служба аэропорта.

Подрядчика, который займётся выполнением строительно-монтажных работ "под ключ", планируют найти до 15 февраля. Само обновление предполагается завершить к третьему кварталу 2023 года. При этом реконструкция будет проводиться в действующем терминале без остановки его работы.

"Проект подразумевает расширение аэровокзального комплекса вглубь привокзальной площади и появление единой входной группы. Над всеми объектами будущего расширения здания будет возведена элегантная кровля, которая свяжет их с терминалом в один визуально законченный ансамбль", — рассказал директор архитектурного офиса Buro Bitus Алекс Битус.

Ожидаемые итоги первого этапа работ:

будет построен новый блок аэровокзального комплекса вдоль главного фасада;

изменится схема движения транспорта на привокзальной площади;

площадь аэровокзального комплекса увеличится на 14 тыс. кв. метров;

пропускная способность международного сектора вырастет с 1 300 до 2 520 пассажиров в час;

число кабинок пункта пропуска через государственную границу будет увеличено с 30 до 126;

появится отдельная технология обслуживания трансферных пассажиров пропускной способностью 520 пассажиров в час.

В дальнейшем для увеличения пропускной способности будет проведена реконструкция терминала внутрироссийских авиалиний. На привокзальной площади появятся паркинг и железнодорожная платформа. По итогу в столице Урала появится аэровокзальный комплекс, отвечающий мировым стандартам.

Добавим, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2022 году из областного бюджета было направлено 340 млн рублей на субсидирование 18 региональных авиамаршрутов. Это поспособствует росту числа пассажиров в Кольцово, отмечают в областном департаменте информполитики.

Добавим, в прошлом году в Екатеринбурге провели археологическое обследование земельного участка, на котором расположен терминал "Б" Кольцово. По итогам дано положительное заключение — его разрешили реконструировать. Работы оценили в 5,5 млрд рублей.