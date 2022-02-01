В Екатеринбурге презентовали проект реконструкции Кольцово

В Екатеринбурге представили проект реконструкции международного аэропорта Кольцово. Первый этап работ планируется завершить к Универсиаде-2023.
Текущий этап обновления затронет терминал международных воздушных линий и привокзальную площадь. Объём частных инвестиций превысит 5 млрд рублей. Ещё 1,7 млрд рублей из федерального бюджета пойдут на техническое оснащение пункта пропуска через госграницу.
Разработчиком архитектурного решения выступила британская архитектурная студия Buro Bitus, проектная и техническая документация подготовлена компанией "Спектрум-Холдинг", интерьеры созданы архитектурной студией VOX Architects, информирует пресс-служба аэропорта.
Подрядчика, который займётся выполнением строительно-монтажных работ "под ключ", планируют найти до 15 февраля. Само обновление предполагается завершить к третьему кварталу 2023 года. При этом реконструкция будет проводиться в действующем терминале без остановки его работы.
"Проект подразумевает расширение аэровокзального комплекса вглубь привокзальной площади и появление единой входной группы. Над всеми объектами будущего расширения здания будет возведена элегантная кровля, которая свяжет их с терминалом в один визуально законченный ансамбль", — рассказал директор архитектурного офиса Buro Bitus Алекс Битус.
Ожидаемые итоги первого этапа работ:
- будет построен новый блок аэровокзального комплекса вдоль главного фасада;
- изменится схема движения транспорта на привокзальной площади;
- площадь аэровокзального комплекса увеличится на 14 тыс. кв. метров;
- пропускная способность международного сектора вырастет с 1 300 до 2 520 пассажиров в час;
- число кабинок пункта пропуска через государственную границу будет увеличено с 30 до 126;
- появится отдельная технология обслуживания трансферных пассажиров пропускной способностью 520 пассажиров в час.
В дальнейшем для увеличения пропускной способности будет проведена реконструкция терминала внутрироссийских авиалиний. На привокзальной площади появятся паркинг и железнодорожная платформа. По итогу в столице Урала появится аэровокзальный комплекс, отвечающий мировым стандартам.
Добавим, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в 2022 году из областного бюджета было направлено 340 млн рублей на субсидирование 18 региональных авиамаршрутов. Это поспособствует росту числа пассажиров в Кольцово, отмечают в областном департаменте информполитики.
Добавим, в прошлом году в Екатеринбурге провели археологическое обследование земельного участка, на котором расположен терминал "Б" Кольцово. По итогам дано положительное заключение — его разрешили реконструировать. Работы оценили в 5,5 млрд рублей.