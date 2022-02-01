Обратная сила закона

В феврале пенсионеры получат повышенную пенсию. Фото: Владимир Мартьянов

Закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам на сумму выше инфляции депутаты Госдумы приняли единогласно в конце января. Таким образом, прибавка составит 8,6 процента, её пенсионеры получат в феврале за январь, то есть норма будет иметь обратную силу. Какую сумму ожидать свердловчанам?

Разбираемся с суммой

Минимальная пенсия в Свердловской области в этом году подрастёт на 1 035 рублей. Сумма достигнет 10 556 рублей. Эта норма касается неработающих пенсионеров, если же человек на заслуженном отдыхе продолжает трудиться, то его пенсия может быть и ниже. Все остальные получают выплаты не ниже уровня прожиточного минимума, к которому прибавляют сумму индексации.

Региональные льготы

Помимо выплат из ПФР свердловские пенсионеры могут рассчитывать ещё и на областные доплаты. Их в 2022 году проиндексировали на 4 процента. Труженики тыла, ветераны труда и блокадники в 2022 году ежемесячно будут получать 307 рублей за оплату проводной телефонной связи, 30 рублей за радиоточку и 103 рубля за телевидение. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам труда ежемесячно компенсируется 521 рубль на проезд по территории Свердловской области на всех видах пассажирского городского и пригородного автотранспорта. Ветеранам труда полагается доплата 969 рублей. Эта же категория пенсионеров имеет также право на компенсацию расходов на оплату ЖКУ и капремонт в размере 50 процентов, бесплатный проезд по территории области на междугородних автобусах, и скидку в 50 процентов на проезд в пригородных электричках и водном транспорте.

Нижняя планка размера пенсионного обеспечения определяется прожиточным минимумом. Величина утверждается раз в год. Прожиточный минимум пенсионера в Свердловской области в 2022 году установлен в размере 10 556 рублей. (Постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2021 № 868-ПП).

Страховая (трудовая) пенсия – зависит от трудового стажа, возраста и наличия иждивенцев. Средний размер – 17,5 тысячи рублей.

Социальная пенсия – выплачивается льготникам. Размер зависит от льготной категории.

8–800–600-03–89 и (343) 286–78–01 – телефоны горячей линии свердловского отделения ПФР, где можно получить более подробную информацию о пенсионном обеспечении

Опубликовано в №18 от 02.02.2022