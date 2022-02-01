В Екатеринбурге почтили память первого президента РФ Бориса Ельцина

Видео церемонии опубликовал у себя в Instagram Евгений Куйвашев. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Екатеринбурге возле Ельцин Центра состоялась церемония возложения цветов к памятнику первому президенту России Борису Ельцину. 1 февраля ему мог бы исполниться 91 год.

В памятной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, а также председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Видео церемонии опубликовал у себя в Instagram Евгений Куйвашев.

С 1968 по 1975 год Борис Ельцин занимал пост главы отдела строительства Свердловского обкома партии, после чего он стал секретарём Свердловского обкома КПСС. В зону его ответственности входило промышленное развитие области. В 1976 году по рекомендации Политбюро ЦК КПСС Ельцин был избран первым секретарем Свердловского обкома КПСС, то есть фактическим руководителем Свердловской области. Он занимал эту должность до 1985 года.

Борис Ельцин стал первым президентом России 10 июля 1991 года и оставался главой государства вплоть до конца 1999 года. Борис Николаевич скончался 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет.

Напомним, в начале 2021 года "Областная газета" совместно с екатеринбургским Музеем первого президента России Б. Н. Ельцина запускала проект к 90-летию со дня рождения нашего земляка. С января по апрель вышло десять материалов, посвящённых домашним адресам Бориса Николаевича в Свердловске – от комнаты в общежитии УПИ до фешенебельной пятикомнатной квартиры на набережной городского пруда.