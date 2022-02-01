Свердловской области сотрудников пансионатов и домов-интернатов перевели на двухнедельный режим работы

На сменный режим работы перевели все государственные учреждения для людей пожилого возраста и инвалидов Фото: Алексей Кунилов

В социальных учреждениях области с круглосуточным пребыванием пациентов усилен противоэпидемический контроль. С 25 января персонал будет работать там сменами по две недели не выходя за пределы учреждений – сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области.

– Для сотрудников учреждений установлен сменный режим работы. Рекомендуемая продолжительность смены составляет 14 дней. Изменения коснулись работы 30 учреждений, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. Это учреждения для людей пожилого возраста и инвалидов и детские дома-интернаты, – рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Суть сменного режима работы в том, что одновременно в течение 14 дней в учреждении будет находиться необходимое для непрерывного функционирования число сотрудников. Затем к выполнению обязанностей приступит следующая группа работников.

Во всех социальных учреждениях региона ведётся мониторинг запаса дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты, в каждом учреждении и разработан комплекс мер для профилактики.

Кстати, в таком режиме социальные учреждения уже работали почти год – с весны 2020 года и до середины 2021-го. Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 заставил вновь прибегнуть к такой практике, которая неплохо себя зарекомендовала.