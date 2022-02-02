Не надеясь на русское «авось»…

Когда ведущий на юбилейном вечере спросил Александра Кердана (на снимке), в чём секрет счастья, тот ответил: «Пахать надо!»). Шеститомник вышел тиражом 1 000 экземпляров и уже разошелся. Фото: Яна Чабан

В Центре народного искусства, с участием Уральского хора, состоялся творческий вечер писателя Александра КЕРДАНА. По случаю его 65-летия. Писательские юбилеи вроде привычнее на литературных подмостках. Но кто знает Александра Кердана как поэта-песенника, не был удивлён этому альянсу. Впрочем, на юбилейный вечер шли не только послушать песни, а где и подпеть. Для многих (как и для меня) Александр Борисович прежде всего автор эпопеи о Николае РЕЗАНОВЕ, дипломате и путешественнике. Стало быть – романист. Кто-то зачитывается его лирикой – ясной, образной. В русле бесценных традиций русской поэзии. Накануне юбилея вообще стало известно: уралец Александр Кердан стал победителем российского конкурса «Просвещение через книгу» за только что вышедший шеститомник.

Молча восхищаюсь им каждый раз. Даже когда только «привет-привет» на бегу. Даже когда всего несколько слов по телефону. Он, кажется, вообще не знает уныния. Наверняка ведь – те же заботы, что у всех. Но всякий раз он обрушивает на собеседника шквал «созидательной» информации. Не – «не успел, не дали, обещали – не выполнили». Совсем иное. Договорился. Написал. Издал. Представил. Вот и шеститомник – из этого ряда. Немногие из уральских литераторов отваживались на собрание сочинений даже в благоприятные для Книги советские времена – с их тиражами и государственной поддержкой. А уж нынче-то…

Меж тем шеститомник презентован. Всероссийская премия уральского поэта-фронтовика Венедикта Станцева существует – Александр Борисович сподвиг когда-то на это администрацию Екатеринбурга. А чуть раньше областной минкульт – на издание «Библиотеки семейного чтения», и первые три тома стали библиографической редкостью. А ещё неведомо как убедил, но убедил – и Полпредство Президента РФ в Уральском федеральном округе учредило литературную премию УрФО, и она стала дополнительным объединяющим фактором для писателей нескольких регионов России. Это помимо того, что существует Ассоциация писателей Урала, инициированная в 2000-м тоже Александром Керданом и объединяющая сегодня 23 писательских сообщества: к Уралу присоединились постепенно Западная Сибирь и Поволжье. И на всех у него хватает… оптимизма.

Из плеяды литераторов-офицеров

На юбилее гости из Ишима вручили юбиляру медаль Петра Ершова, а кемеровчане – орден «Звезда Достоевского». То и другое учреждено в России недавно. Первая награда – «за особые достижения в литературной, просветительской деятельности». Вторая – «за значительный вклад в российскую культуру, литературу, искусство, сохранение русского языка». Адресат награды, полагаю, ни у кого вопросов не вызывает. У меня вот только к адресату был и остаётся каверзный вопрос: при том, что писатели – люди одинокие, нуждающиеся в уединении и тишине «чтобы сосредоточиться, когда этот вездесущий человек успевает писать романы?

– Между командировками, – ответил он как-то на очередную мою вопросительную «каверзу». – Определённый опыт накопил в армии (а это почти 27 лет жизни!). Тогда стихи писал именно в командировках: в самолётах, поездах, даже в тряском УАЗике и в перерывах между стрельбами, караулами, дежурствами, прозу же – в отпусках. К сожалению, после выхода в запас отпусков не осталось, Но армейское прошлое приучило не обращать внимание на внешние обстоятельства: есть рабочий кабинет или нет, много в запасе времени или цейтнот…

Да, армейская выучка дисциплинирует и в сегодняшних свободно-литераторских делах. И когда говорят, что тогда у него была служба (в армии), а сегодня – служение (литературе), то понимаешь: это не игра слов и смыслов. Это так и есть. Натура человека. Особенности личности. В этом отношении наш современник Александр Кердан, вышагнувший из воинской жизни в мирную в чине полковника, сродни российским литераторам-офицерам. Их немало. Державин, Хемницер, Фет, Лермонтов, Толстой, Куприн. А ещё Николай Гумилёв, Александр Твардовский, Константин Симонов… Судьба Александра Кердана – в этой традиции. При случае, правда, кто-нибудь из коллег может пошутить: «Его стихи проходить бы на уроках литературы с назиданием: «Дети, среди полковников есть не только «нехорошие дяди из военкоматов», но и настоящие поэты». Но это к слову. Иронизируя по другому поводу. К литератору же с погонами полковника Александру Кердану отношение с безусловным пиететом хотя бы потому, что – хоть в службе, хоть в литературе – среди его «базовых ценностей» – офицерская честь. Он, кстати, в 1996-м даже кандидатскую защищал по теме «Искусство в системе средств формирования чести офицера Вооружённых сил России». И попробуй только сказать ему, что, мол, неактуально, само слово «честь» исчезает из нашего обихода, оно скорее из лексикона XIX века – он в ответ: «Феномен офицерской чести, слава богу, жив и здравствует по сей день» и готов доказывать, вспоминая наших ребят в борьбе с терроризмом в Сирии, защищающих мирный день России…

«Людям чести» – первооткрывателям России – посвящается

Но мощнее всего это выразилось в исторической эпопее «Берег отдалённый» – о русском дипломате, путешественнике, предпринимателе Николае Резанове, стоявшем у истоков Российско-Американской компании. Более четверти века Александр Борисович привержен теме Русской Аляски, написал четыре романа об этом периоде нашей истории.

– Николай Петрович Резанов, – рассказывает, – интересен мне как человек, судьба которого очень противоречива: звание камергера двора его императорского величества и полное забвение заслуг перед Россией на долгие десятилетия, руководство первой кругосветной экспедицией россиян и клевета, которой оплели его имя после смерти бывшие сотоварищи, романтическая любовь к дочери испанского коменданта, на деле оказавшаяся «исполнением долга перед Отечеством», обязательство жениться на Кончите и трагическая гибель в Красноярске на пути к выполнению своего обещания…

Вон сколько всего! Сколько нового. Даже после того, как Николай Резанов с невероятной историей любви к Кончите стал спектаклем-легендой «Юнона» и «Авось», но там главным образом любовь. А «Берег отдалённый» – это вся судьба Резанова. Несколько глав романа были опубликованы в Америке, но… мир там не перевернули. «Что им русская Америка? – философски относится к этому автор. – Этот роман я писал для живущих в России. Он о нашей истории, о наших предках, отважных первопроходцах, забытых и оболганных, не оценённых современниками. Роман-предостережение: надо беречь отчую землю и родную историю, чтобы не потерять впоследствии самих себя…»

– Кажется, у нас, в Екатеринбурге, ещё не появлялось столь объёмного художественного повествования, – говорит о коллеге патриарх уральской литературы Владимир Блинов. – Свод романов! Масштабное исследование. Диву даёшься, сколько же надо было иметь времени и терпения автору, недавно ставшему к тому же доктором культурологии, чтобы в архивных фондах отыскать, изучить пожелтевшие первоисточники, расшифровать многие документы-загадки и, не побоюсь сказать, ещё и сделать при этом собственные исторические открытия, освещающие белые пятна в истории пребывания русских на Аляске!

«Две придут сами, третью приведут…»

… Ну а если не пишется, не работается? Нет вдохновения, идеи, замысла. Случается ведь такое даже у очень организованного человека. Набралась однажды духу и спросила Александра Борисовича: что помогает выйти из этого состояния?

– Отсутствие свободного времени, – широко, как всегда, улыбается. – Некогда хандрить по поводу вдохновения, надо успеть сделать то, успеть другое. Вдохновение, если на нём не сосредотачиваться, обязательно вернётся. А дальше, как у Пушкина: «Две придут сами, третью приведут…» Это, как вы помните, говорил наш гений о поэтических строфах!

Post scriptum к песенному вечеру – Не считали, сколько песен создано на ваши стихи? И, вообще, когда лирика стала песней? – У нашего земляка-уральца Константина Скворцова есть строки: «Матушка пела, матушка пела – песней пронизано детство моё…» Я на ваш вопрос ответил бы по-своему: я стал писать стихи ещё до своего рождения, слушая песни, которые мама пела, ожидая моего появления на свет. А мама была очень чутким к музыке человеком, к слову – играла на пяти инструментах. Вообще-то, каждый стихотворец, мне кажется, про себя хоть однажды пел свои строки. И я не избежал этой участи. В юности напевал свои стихи, подыгрывая себе на гитаре… Но поскольку музыкантом был посредственным, вскоре это занятие оставил. Но в начале 90-х мои стихи, уже изданные в поэтических сборниках, запели несколько бардов. А в 1994 году, когда в моей судьбе появилась профессиональная певица Яна Чабан, я стал писать стихи для песен, которые вошли бы в её репертуар, а музыку к ним писали уже профессионалы Александр Пантыкин и Марианна Мягкова, Евгений Щекалёв и Сергей Сиротин… Отряд соавторов-музыкантов пополнили Елена Захарова и Наталья Иванчук (Екатеринбург), Марина Михальская (Санкт-Петербург), Лев Фёдоров (Омск) и композиторы из других регионов России. А сколько песен на мои стихи?.. Уже более 200. – Были неожиданные истории рождения песен? – Любимым соавтором был и остаётся мой добрый друг Сергей Иванович Сиротин, заслуженный деятель искусств России, увы, уже покинувший этот мир… С Сергеем мы написали около сорока песен. Они рождались по-разному. Некоторые тексты песен сочинял, пока ехал к нему на трамвае. Другие, пока мы с ним пили чай… Третьи он сам отыскивал в моих книгах. Последней нашей совместной песней стала «Баллада о сыновьях». Сергей написал музыку к моему одноименному и давнему (1983 года) стихотворению незадолго до своего ухода. Я честно признался ему, что песня мне как-то не глянулась, показалась очень простой… А Сергей вдруг сказал: «Она будет жить! Поверь мне!» и отправил клавир в сборник песен Союза композиторов России. Когда Сергея не стало, «Балладу» на самом деле запели детские хоры по всей России – от Находки до Калининграда. В Интернете я нашёл 35 хоров, исполняющих её, получивших премии на разных конкурсах патриотической песни. Вот так сбылось пророчество моего друга.После ухода Сергея Сиротина я довольно долго искал композитора, с кем мог бы продолжить песенное творчество. И вдруг меня отыскал Юрий Воронищев, баянист из Уральского народного хора, который начал сочинять песни для своего прославленного коллектива. Он предложил мне «подтекстовать» уже готовую мелодию, всю состоящую из синкоп… Я промаялся пару дней и написал песню «Эх, Россия». Песню Юрий показал новому художественному руководителю хора Николаю Зайцеву, которому наш замысел в принципе понравился, но он выдвинул условие текст сделать уральским. В конце концов родилась песня «Эх, Урал мой…», которая сегодня – своеобразная визитная карточка хора и уже несколько лет кочует из одной программы в другую… – Песни на ваши стихи поёт и мощный Уральский хор, и такие лирические певицы, как Яна Чабан. Что дорого в том и другом исполнении? – Общепризнанно, что песня обретает крылья, если совпадают во времени и пространстве три составляющих: хорошие стихи, хорошая музыка и талантливый исполнитель. Нам с моими соавторами-композиторами везло на первых исполнителей: народная артистка России Светлана Комаричева, заслуженные артисты России Юрий Яковлев и Валерий Топорков, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Яна Чабан, Константин Зущик. Благодаря им наши песни «встали на крыло».

Досье "ОГ" Александр КЕРДАН Автор 76 книг, вышедших в России, США и Азербайджане, двух научных монографий и нескольких десятков научных статей. Стихи и проза переведены на английский, испанский, итальянский, азербайджанский, белорусский, хантыйский, коми, якутский и другие языки. Кандидат философских наук и доктор культурологии.l Сопредседатель Союза писателей России, создатель и многолетний руководитель Ассоциации писателей Урала... Лауреат Большой литературной премии России (2010), международных литературных премий «Полярная звезда», «Золотое перо», «Честь и Отечество»; всероссийских литературных премий им. А. Грина, П. Бажова, генералиссимуса А. Суворова, премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Почетный гражданин города Коркино (здесь родился). С 2015 г. в Коркино ежегодно проводятся Кердановские чтения.