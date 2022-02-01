В Арамиле рекультивируют свалку бытовых и промышленных отходов

Рекультивацией свалки займётся ООО "Корнер". Фото: Павел Ворожцов

Власти Арамильского ГО приняли решение рекультивировать свалку бытовых и промышленных отходов, граничащую с Екатеринбургом. Потратить на это планируется 2 558 075 рублей 84 копейки (бюджет муниципалитета).

По данным техзадания, объём загрязнённого грунта составляет 3 333 куб. м/ 5 333 т. Подрядчику необходимо выполнить работы в два этапа:

1 этап включает в себя срезку загрязнённого грунта, его транспортировку на поверхность "свалочного тела", замещение песчаным основанием. На него даётся 60 дней с даты заключения контракта;

2 этап — восстановление плодородного почвенного слоя, посев трав и уход за ними. Срок выполнения — после окончания работ по 1 этапу в течение года.

Известно, что исполнителем уже выбран ООО "Корнер". Свои заявки подали ещё три организации, две из которых запросили больше денег.

"Процедура заключения контракта № 08623000244220000010001 переведена на этап "Подписание поставщиком", — говорится на сайте госуслуг.

Ранее "Областная газета" писала, что на рекультивацию свалок в Екатеринбурге и Арамиле выделят почти полмиллиарда рублей. Подробнее об этом тут.

"Для индустриальной Свердловской области особое значение имеют вопросы экологии — снижение уровня загрязнения воздуха, ликвидация объектов накопленного вреда. В рамках проекта "Чистая страна" ведётся рекультивация полигона "Широкореченский" в Екатеринбурге. В 2022 году аналогичный проект стартует в Арамиле", — заявлял глава региона Евгений Куйвашев.