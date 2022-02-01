Корка хлеба «на потом»

Блокадница Юлия Бесчастная до сих пор со слезами вспоминает те события. Фото: предоставлено «дорогами добра»

На прошлой неделе вся страна отмечала день снятия блокады Ленинграда. В Свердловской области есть ветераны, кому чудом удалось выжить в осаждённом городе. На Среднем Урале их осталось мало – меньше 100 человек. Волонтёры социального проекта «Мост памяти», как всегда, пришли поддержать и снова послушать тех, чьё детство пришлось на этот страшный период.

– У нас родителей не стало в первые же месяцы войны. Отец погиб на подступах к Ленинграду, обороняя город. А мама – прямое попадание в.., – голос Юлии Бесчастной срывается на плач. Но она старается сдерживаться: к приходу гостей она готовилась и даже нанесла себе макияж.

Выжить в блокадном городе ей с братом помогла её бабушка, работавшая в Смольном. Когда началась война, Юлии Михайловне было всего три года, её брату – пять лет. От голода дети заболели дистрофией. Без сил они лежали на печке. Бабушка ходила к ним каждый день по Неве, рискуя попасть под бомбёжку. Она шла к детям с крохотными кусочками хлеба. Юлия Бесчастная вспоминает: в таких условиях бабушка умудрилась устроить ей почти настоящий… день рождения.

– Это был кусочек чёрного хлеба с маслом, посыпанный солью. И она мне сшила куколку из тряпочек.

Однако после войны бабушке стало тяжелее справляться с двумя детьми. Юлия Михайловна 11 лет прожила в детском доме. Потом выучилась на архитектора. Из-за проблем с сердцем её из Ленинграда направили в более сухой климат – на Урал. По словам Юлии Михайловны, здесь она живёт больше полувека. У неё есть сын, дочь, внучка и правнуки. И хотя семья обеспечивает её и помогает во всём, пожилая женщина призналась: ей приятно, что к ней приходят волонтёры. А этих слов как раз ждала серебряный волонтёр проекта «Мост памяти» – Елена Запорожец.

– Мне очень хочется дарить людям радость, подбадривать. Поэтому я читаю стихи. Я занимаюсь в театре в благотворительной организации «Дорогами Добра». Для ветеранов подбираю стихотворения на мирную тематику, чтобы им не приходилось вспоминать тяжёлое, – объясняет Елена Запорожец.

Как сообщила координатор социальных проектов в организации «Дорогами Добра» Екатерина Малёнкина, они занимаются системной помощью ветеранам, в том числе блокадникам.

– В связи с пандемией и с общим ухудшением состояния ветеранов, мы уходим от массовых праздников, и отдаём предпочтение адресным объездам. На адрес выезжает волонтёр, устраивает какое-то мини-представление: либо это сценка, либо чтение стихов. Наши ветераны очень ждут волонтёров, потому что, как правило, они уже маломобильны, – рассказывает Екатерина Малёнкина.

На следующем адресе нас встретила 94-летняя Ангелина Виткина. В этом возрасте она легко обходится без ходунков и даже работает в своём саду. По её воспоминаниям, все вокруг считали: война не продлится долго. Но когда бомба попала в Бадаевские склады с неприкосновенными запасами, все поняли: в Ленинграде наступит голод.

Во время блокады Ангелина Ивановна считалась уже взрослой. Ей было… 14 лет. Поэтому как взрослая она ездила копать окопы и помогала бинтовать раненых в госпитале. По её словам, сначала людей сильнее всего беспокоили обстрелы, а потом и бомбёжки. Но затем дал знать о себе и голод.

– Было очень сложно удержать в руке карточку. Мальчишки вырывали хлеб и тут же ели. Хулиганы. Если их можно назвать хулиганами. Есть хотелось всё время, куда бы ни шёл, чем бы ни занимался. В комнатах холодно. Воды нет. За водой ходили на Неву. Мы как раз жили на Калашниковской набережной. У кого были кошки, те потихоньку их всех съели, – рассказывает Ангелина Виткина.

Помнит она и то, как стали вдруг умирать соседи. И как один сосед несколько дней держал дома тело своей жены. Хоронить женщину было негде. Умерших свозили на склад около Невы. Но сделать так у него, видимо, рука не поднималась.

– Весной мы собирали клевер, лебеду, ещё какие-то травы. И варили из них суп. Папа работал на мебельной фабрике. У него там был столярный клей. Из клея мама варила холодец. По вкусу – что-то непонятное. Но мы ели.

Помнит она и особый «бефстроганов», который её папа делал из… кожаного ремня. Ремень он резал на мелкие части. И добавлял немного муки, если она была.

Семью Ангелины Ивановны эвакуировали в августе по Дороге жизни. Сначала их привезли в Рыбинск, затем – в Башкирию. Со временем она осела на Урале. В свои годы блокадница – заядлый садовод. И скоро собирается садить перцы, помидоры и баклажаны. Сама Ангелина Ивановна – жизнерадостная, живая и подвижная. Но голод всё же оставил след в её жизни.

– У меня нет такого, чтобы я чего-то не любила из продуктов. Я всё люблю, – улыбается Ангелина Ивановна. А потом добавляет, подняв глаза вверх: – Замечаю за собой: нет-нет, да и отложишь кусочек хлеба. Вроде бы это уже и не надо. И ты этого уже не замечаешь, а возьмёшь и отложишь.

Ангелина Виткина до сих пор сохраняет бодрость ума и тела. Фото: Дарья Попович