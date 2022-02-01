Аэропорт возьмут под козырёк

Вот так будет выглядеть аэропорт «Кольцово» после первого этапа реконструкции. В дальнейшем козырёк планируется протянуть ещё дельше. Эскиз: пресс-служба аэропорта Кольцово

В апреле нынешнего года начнётся масштабная реконструкции екатеринбургского аэропорта имени Акинфия Демидова. Проведут её в два этапа. Первый затронет терминал международных линий и привокзальную площадь. Завершить его планируется в третьем квартале 2023 года – накануне Универсиады.

На опережение

Предыдущая масштабная реконструкция аэропорта завершилась в 2009 году. Тогда были возведены два новых терминала, аэронавигационный комплекс, железнодорожная станция, гостинично-деловой комплекс, реконструирован терминал деловой авиации. Общая площадь аэровокзального комплекса составила более 80 тыс. кв. метров, а пропускная способность возросла до 8 млн пассажиров в год.

– Тогда цифра восемь миллионов казалась фантастической, – говорит директор по стратегическим коммуникациям управляющей компании «Аэропорты регионов» Евгений Красиков. – Но пролетело время, и мы к этой цифре приблизились. В прошлом году через Кольцово прошло 6,06 млн пассажиров, а в допандемийном 2019 году аэропорт обслужил 6,4 млн человек.

Пока пассажиропотоки распределяются неравномерно: на внутренних линиях наблюдается рост, на международных сохраняется спад. В прошлом году на международных рейсах в Кольцово пассажиров было на 45 процентов меньше, чем в 2019 году. Но есть надежда, что рано или поздно коронавирус отступит, взаимное признание получат как импортные, так и российские вакцины, и авиасообщение с иностранными государствами наберёт прежние объёмы. Ну а пока на международных авиалиниях наблюдается спад, логично провести реконструкцию именно международного терминала.

– Кроме того, в скором времени откроет перелёты Китай, и нам необходимо заранее предусмотреть наличие трансферов минимум по пяти направлениям, – отмечает исполнительный директор аэропорта Кольцово Александр Пастухов. – Чтобы была возможность принять большое число пассажиров и отправить их в другие города и страны. После реконструкции скорость пропуска трансферных пассажиров возрастёт до 520 человек в час.

Прямая речь Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области: – По инициативе Евгения Куйвашева Свердловская область регулярно становится центром проведения крупных международных мероприятий. Аэропорт Кольцово как воздушные ворота Среднего Урала играет большую роль в развитии индустрии гостеприимства и является одним из самых крупных региональных аэропортов страны. Реконструкция аэровокзального комплекса позволит повысить пропускную способность и создать более комфортные условия для жителей и гостей региона. Это особенно актуально в преддверии Универсиады-2023. Кроме того, по поручению Евгения Куйвашева в 2022 году мы направили из областного бюджета 340 миллионов рублей на субсидирование 18 региональных авиамаршрутов. Что также будет способствовать росту числа пассажиров в Кольцово.

ВОПРОС-ОТВЕТ – В генплане Екатеринбурга заложено строительство второго аэропорта. Как вы к этому относитесь? Александр Пастухов: – Ни в одном российском городе, кроме Москвы, нет нескольких аэропортов. Тут важна целесообразность. Фото: Алексей Кунилов – Впишется ли в новый облик аэропорта архитектурно-пространственная композиция, проект которой выбирали горожане? Евгений Красиков: – Мы выступали партнёрами конкурса. Для нас важно, как будет выглядеть территория возле аэропорта. Пока есть только эскиз. Предстоит определить технические параметры, материалы, стоимость. К 300-летию Екатеринбурга объект появится. Фото: Алексей Кунилов

Под одной крышей

Проект реконструкции аэропорта разработало британское архитектурное бюро «Buro Bitus». На его эскизах Кольцово в будущем выглядит потрясающе. Много свободного пространства, света, зелени. И максимум комфорта для пассажиров.

Вдоль главного фасада построят модуль, где разместится входная группа, а досмотр и таможенный контроль перенесут на второй этаж. Пассажир сможет сдать багаж уже на входе и отправиться на регистрацию и досмотр налегке. Число кабинок пункта пропуска через границу увеличат с нынешних 30 до 126. Пропускная способность международного терминала возрастёт с 1 300 до 2 520 пассажиров в час.

После первого этапа реконструкции приступят ко второму, ещё более масштабному.

– Проектом предусмотрены многоуровневый паркинг, увеличение въездов и выездов для автобусов и автомобилей, строительство железнодорожной станции, – рассказывает директор «Buro Bitus» и автор архитектурного проекта реконструкции аэропорта Алекс Битус. – Все эти объекты будут соединены переходами между собой и терминалами аэровокзала. Привокзальную площадь со всеми объектами инфраструктуры планируется поместить под общую кровлю, чтобы пассажиры не попадали под снег и дождь. Предусмотрен и внутренний ландшафтный дворик с настоящими деревьями и кустарниками, где улетающие смогут подождать рейса, а встречающие – родных и друзей.

Реконструкцию аэропорта планируется вести таким образом, чтобы пассажиры не почувствовали неудобства. На первом этапе для их пропуска построят временный павильон возле терминала внутренних авиалиний.

– Работа предстоит уникальная, напоминающая операцию на живом сердце, – подчёркивает Александр Пастухов. – Работа аэропорта не будет прерываться, постараемся всё сделать максимально «бесшовно». Это касается и реконструкции привокзальной площади. О сроках проведения второго этапа реконструкции пока говорить рано, но он запланирован, проект для него разработан.

СПРАВКА «ОГ» Алекс Битус родом из Минска, в 20-летнем возрасте переехал в Англию. По образованию инженер-строитель и архитектор. Участвовал в проектировании многоцелевого комплекса Waterfalls в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, университета Шеффилда в Великобритании, Лахта-центра в Санкт-Петербурге, аэропортов в Ростове-на-Дону и Новом Уренгое. Фото: Алексей Кунилов

ЦИФРА После завершения реконструкции пропускная способность аэропорта Кольцово достигнет 19 млн пассажиров в год.

ЦЕНА ВОПРОСА 6,7 млрд руб. – стоимость реконструкции аэропорта «Кольцово». Из них: 5 млрд руб. – частные инвестиции, 1,7 млрд руб. – средства федерального бюджета.

ИСТОРИЯ РЕКОНСТРУКЦИЙ 1943 год – образование гражданского аэропорта Кольцово; 1954 год – введён в эксплуатацию пассажирский аэровокзал – здание с башенкой; 1993 год – аэропорт получил статус международного; 2009 год – завершена масштабная реконструкция аэропорта.