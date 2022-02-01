Владимир Путин поздравил Льва Лещенко с 80-летием

Глава государства отметил, что певец встречает свой юбилей в прекрасной творческой форме. Фото: пресс-служба Кремля

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко 1 февраля отмечает своё 80-летие. С юбилеем артиста поздравил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что певец встречает свой юбилей в прекрасной творческой форме. Также Владимир Путин подчеркнул, что Лев Лещенко пользуется всенародной любовью и остаётся востребованным, продолжая восхищать поклонников своим исполнительским мастерством и артистическим темпераментом.

"Вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность. Отрадно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, своей энергией и увлечённостью, истинным патриотизмом вносите вклад в поддержку одарённых певцов и артистов, объединяете людей вокруг интересных идей и замыслов", — передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Российский лидер пожелал артисту вдохновения и всего наилучшего.

Лев Лещенко родился в Москве 1 февраля 1942 года. В 1964 году он начал свою карьеру с позиции стажёра в Московском театре оперетты. Тогда же он начал гастролировать по СССР в составе концертной бригады. В 1966 году Лещенко стал артистом Московского театра оперетты, а в 1970-м ушёл на Гостелерадио СССР, где был солистом-вокалистом.

В 1972 году артист стал победителем в конкурсе "Золотой Орфей". В 1977 году он удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1980 году — народного артиста РСФСР. Лев Лещенко — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Такие песни, как "День Победы", "До свиданья, Москва!", "Я вас люблю, столица", "Не плачь, девчонка", "Нам не жить друг без друга" запомнились нескольким поколениям именно в исполнении Льва Лещенко.