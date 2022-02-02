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Общество
2 февраля 2022, 09:00

Более 4 тысяч заболевших ковидом выявлено в 9 свердловских муниципалитетах

Люди в масках идут по улице

На города-лидеры приходится 68 % всех случаев в регионе. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Верхней Пышме число инфицированных перевалило за 4 тысячи.

Всего более 4 тысяч заразившихся с начала пандемии выявлено в 9 свердловских муниципалитетах. На них приходится 68 % всех случаев в регионе. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (87 389 ковид-пациентов за всё время),
  • Нижний Тагил (20 458),
  • Первоуральск (11 557),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (10 130),
  • Ревда (7265),
  • Берёзовский (5655),
  • Реж (5055),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4709),
  • Верхняя Пышма (4018). 

Добавим, что общее число переболевших или болеющих ковидом в Свердловской области достигло 229 249. Накануне в регионе вновь выявили более 2,8 тысячи заболевших COVID-19. На Екатеринбург пришлось свыше тысячи случаев.

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Областная газета Свердловской области

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