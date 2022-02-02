Более 4 тысяч заболевших ковидом выявлено в 9 свердловских муниципалитетах

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в городах Свердловской области. В Верхней Пышме число инфицированных перевалило за 4 тысячи.
Всего более 4 тысяч заразившихся с начала пандемии выявлено в 9 свердловских муниципалитетах. На них приходится 68 % всех случаев в регионе. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (87 389 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (20 458),
- Первоуральск (11 557),
- Каменск-Уральский и Каменский район (10 130),
- Ревда (7265),
- Берёзовский (5655),
- Реж (5055),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4709),
- Верхняя Пышма (4018).
Добавим, что общее число переболевших или болеющих ковидом в Свердловской области достигло 229 249. Накануне в регионе вновь выявили более 2,8 тысячи заболевших COVID-19. На Екатеринбург пришлось свыше тысячи случаев.
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