Бинтуронг предсказал Екатеринбургу переменчивую погоду весной

Выбор пал на бинтуронга, поскольку это животное непредсказуемое, как уральская погода. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбургском зоопарке отметили День сурка. В качестве погодного предсказателя в этом году выступил ленивый хищник с повадками медведя и грацией кошки — бинтуронг Сантье.

На выбор ему предложили два банана с флажками. На одном из них была тучка, означающая позднюю весну, а на другом — солнце — ранняя весна.

Фото: Павел Ворожцов

Зверёк долго просыпался и не сразу пошёл делать выбор. Однако, оказавшись перед лакомством, он сперва взял банан с тучкой, но очень быстро переключился на солнце, а потом и вовсе отвернулся.

Фото: Павел Ворожцов

Работники зверинца выбор своего питомца объяснили так: "Погода будет переменчивая. Будут тучи и солнце, оттепель и заморозки".

Фото: Павел Ворожцов

В зоопарке "Областной газете" рассказали, что выбор пал на бинтуронга, поскольку это животное непредсказуемое, как уральская погода. А также оно любит поспать, как сурок, которому посвящён этот день.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, ежегодно весеннюю погоду выбирают разные животные. Чести были удостоены ежиха Пуговка (предсказывала погоду пять лет), енотовидная собака, сурикат, попугай. В прошлом году была белка Гилиан. Она предсказала позднюю весну.

Напомним, сегодня зоопарк закрыт для посетителей. Животные отдыхают.

Добавим, по данным сервиса Гисметео, сегодня днём в Екатеринбурге воздух прогреется до -1 градуса.