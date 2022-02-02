В эти минуты в Екатеринбурге проходит конференция памяти группы Дятлова. С момента гибели уральской тургруппы прошло 63 года.
Впервые конференция транслируется онлайн. Ожидается, что на ней представят концепцию будущего музея группы Игоря Дятлова.
Напомним, группа из девяти туристов погибла предположительно 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Причины и обстоятельства трагедии непонятны до сих пор. При этом существует около ста версий, от природных и криминальных до техногенных и мистических.
Добавим, летом прошлого года умер основатель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. По предварительной информации, у него обнаружили коронавирус.
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