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2 февраля 2022, 13:17

В Екатеринбурге проходит конференция памяти группы Дятлова

горы

Группа туристов погибла предположительно 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль. Фото: Владимир Мартьянов

В эти минуты в Екатеринбурге проходит конференция памяти группы Дятлова. С момента гибели уральской тургруппы прошло 63 года.

Впервые конференция транслируется онлайн. Ожидается, что на ней представят концепцию будущего музея группы Игоря Дятлова.

Напомним, группа из девяти туристов погибла предположительно 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Причины и обстоятельства трагедии непонятны до сих пор. При этом существует около ста версий, от природных и криминальных до техногенных и мистических.

Добавим, летом прошлого года умер основатель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. По предварительной информации, у него обнаружили коронавирус.

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Областная газета Свердловской области

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