Новую экспедицию на перевал Дятлова посвятят памяти Юрия Кунцевича

В низовьях перевала Дятлова планируется установить мемориальную доску Юрию Кунцевичу. Фото: Алексей Кунилов

В августе 2022 года состоится очередная экспедиция к перевалу Дятлова. В этот раз она будет посвящена памяти как самих туристов-дятловцев, так и Юрия Кунцевича.

Именно он основал Фонд памяти группы Дятлова, а также организовал и провёл более десяти экспедиций к перевалу. Юрия Кунцевича не стало в августе прошлого года после заболевания коронавирусом.

В ходе своего выступления на ежегодной конференции исследователей причин гибели тургруппы член фонда Алексей Королёв сообщил, что в так называемом лагере Кунцевича (поляна в низовьях перевала) планируется установить мемориальную доску. Она будет выполнена из долговечного дерева с выжиганием памятной надписи.

"Мы обязательно это сделаем, установим доску. И все группы, которые по этой тропе достаточно часто ходят, будут знать, что здесь легендарное место", — сказал он.

Напомним, группа из девяти туристов погибла предположительно 1 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Причины и обстоятельства трагедии непонятны до сих пор. При этом существует около ста версий, от природных и криминальных до техногенных и мистических.

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