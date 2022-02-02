На модернизацию Богословской ТЭЦ потратят более 850 млн рублей

С 2013 по 2021 год в модернизацию Богословской ТЭЦ было вложено 2,7 млрд рублей. Фото: Александр Исаков

На Богословской ТЭЦ в этом году запланирован капремонт двух котлов и турбины № 7, а также строительство резервного газопровода. На эти цели будет выделено более 850 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе РУСАЛа, инвестиции компании направлены на увеличение надёжности основного оборудования ТЭЦ. Известно, что данная теплоэлектроцентраль является основным источником для системы централизованного теплоснабжения Краснотурьинска и глинозёмного производства БАЗа.

Добавим, с 2013 года, после того как ТЭЦ стала частью единого производственного комплекса РУСАЛа на Богословском алюминиевом заводе, по 2021 год в её модернизацию было вложено 2,7 млрд рублей. Одним из знаковых проектов стал переход станции на газовое топливо.