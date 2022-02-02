Полицейские Екатеринбурга задержали двух подозреваемых в ограблении банка

Подозреваемыми оказались ранее судимые мужчина и женщина, проживающие в Первоуральске. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в разбойном нападении на отделение банка. Они похитили порядка 1,5 миллиона рублей.

По предварительным данным, двое неизвестных в масках ворвались в отделение кредитной организации в выходной день. Угрожая кассирам предметами, похожими на огнестрельное оружие, они похитили крупную сумму денег и скрылись.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой в особо крупном размере, совершённый организованной группой). Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков взял раскрытие преступления под личный контроль.

Благодаря показаниям опрошенных свидетелей и анализу записей с камер видеонаблюдения полицейским спустя двое суток удалось задержать подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчина и женщина, проживающие в Первоуральске. Подозреваемые сознались в содеянном и отдали часть украденных денег. Полицейские также изъяли два пневматических пистолета, сообщает пресс-служба МВД России.

Подозреваемых заключили под стражу до окончания расследования. Им грозит до 12 лет лишения свободы.