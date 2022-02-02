Владимир Путин заявил о необходимости развивать и укреплять русский мир

2 февраля состоялась торжественная церемония вручения высших государственных наград выдающимся деятелям России. Фото: пресс-служба Кремля

В среду, 2 февраля, состоялась торжественная церемония вручения высших государственных наград выдающимся деятелям России. Выступая перед участниками встречи, президент России Владимир Путин заявил о необходимости укреплять и развивать русский мир.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

"Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий, русский мир, огромный. Не мы его создавали. Наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это благодаря таким людям, как вы", — передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Высших государственных наград удостоились более 20 россиян. Среди них академик РАН, председатель президиума Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Евгений Велихов, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Григорий Алфеев (митрополит Волоколамский Иларион), руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Глава государства подчеркнул, что достижения представленных к госнаградам россиян дают уверенность в том, что история выдающихся свершений России будет продолжаться.