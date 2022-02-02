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Общество
2 февраля 2022, 22:02

В Свердловской области стартовал сбор заявок на конкурс "Достояние Среднего Урала"

герб Свердловской области

С инициативой создания мероприятия для поощрения людей и явлений, которые формируют положительный имидж Свердловской области, выступила в октябре 2021 года общественная палата. Фото: Галина Соловьёва

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе на присвоение статуса "Достояние Среднего Урала", который губернатор Свердловской области Евгениий Куйвашев учредил в октябре прошлого года. Цель конкурса — поиск уральской идентичности.

С инициативой создания мероприятия для поощрения людей и явлений, которые формируют положительный имидж Свердловской области, выступила в октябре 2021 года общественная палата. Глава региона предложение поддержал.

"Есть такие ценности, которые очень точно характеризуют Свердловскую область, выделяют нас среди других регионов и территорий. Это хранители нашей самобытности и уникальности. И есть люди, которые их придумали, создали, воплотили", — отметил Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, на статус "Достояние Среднего Урала" могут претендовать географические объекты, исторические события, достижения художественной культуры, науки, спорта, традиционные мероприятия, организации и коллективы, которые популяризируют достижения науки, литературы, культуры, музыки и спорта.

Одну из первых заявок подал нынешний состав женской волейбольной команды "Уралочка" — они предлагают удостоить почётным статусом легенду российского волейбола тренера Николая Васильевича Карполя и его клуб "Уралочка".  Сразу несколько заявок подала руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина.

"В первую очередь достояние Среднего Урала — это люди, которые развивали регион, которые строили этот город, которые на протяжении почти трёх веков улучшали жизнь этой земли и изменяли её. Если мы говорим про нематериальные ценности, то к ним я бы отнесла наши театры, заводы и промышленные предприятия, замечательные культурные образовательные центы, которые готовят специалистов для всей сферы", — пояснила она. По её мнению, воспитанники "Каравеллы" назвали бы достоянием Среднего Урала писателя Владислава Петровича Крапивина.

В свою очередь мэр Ирбита Николай Юдин подал заявку на присвоение почётного статуса "Ирбитской ярмарке", которая впервые прошла в XVII веке и за время своего существования стала одним из самых значимых событий Свердловской области.

Открытое голосование на присвоение статуса "Достояние Среднего Урала" будет проходить с 1 августа по 1 октября 2022 года. Церемония подведения итогов голосования и вручения дипломов будет ежегодно проводиться в день образования Свердловской области — 17 января.

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Областная газета Свердловской области

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