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3 февраля 2022, 10:15

Публикуем список свердловских муниципалитетов, где 3–6 февраля пройдут ярмарки

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На ярмарках вы сможете найти тёплые вещи. Фото: Галина Соловьёва

Жителей и гостей Свердловской области приглашают посетить универсальные и сельскохозяйственные ярмарки. Торговые ряды будут развёрнуты в 30 муниципалитетах региона.

Перечень на 3–6 февраля включительно выглядит следующим образом:

  • Верхняя Пышма — универсальная ярмарка на ул. Юбилейной, 3а (6 февраля с 09:00 до 16:00);
  • Дегтярск — универсальная ярмарка на площади Ленина, 1А (5 февраля);
  • Екатеринбург — универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная, 2 и 3; перекрёсток Волгоградская –Белореченская; пр. Космонавтов, 86 (до конца года с 08:00 до 22:00);
  • Ивдель — универсальные ярмарки на ул. Школьной, 18в (до декабря) и ул. Советской, 79 (до конца года);
  • Ирбит — универсальные ярмарки на ул. Советской, 79, 79а (до 31 декабря, понедельник — выходной);
  • Качканар — универсальная ярмарка на земельном участке ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е, 7а, 7б (4–6 февраля);
  • Кировград — универсальные ярмарки на ул. Свердлова, 40 и Мамина-Сибиряка, 2 (до конца года);
  • Краснотурьинск — универсальная ярмарка на ул. Октябрьской, 38 (4–6 февраля);
  • Красноуральск — универсальная ярмарка в сквере на площади ТЦ (5 февраля с 09:00 до 17:00);
  • Красноуфимск — сельскохозяйственная и универсальная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35 (по 6 февраля);
  • Кушва — универсальные ярмарки напротив дома № 13 на ул. Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (4–6 февраля);
  • Нижняя Салда — сельскохозяйственные ярмарки на ул. Ломоносова, 4 (5 февраля с 09:00 до 16:00);
  • Нижний Тагил — универсальная ярмарка "Для всей семьи" на ул. Пархоменко, 37 (3–4 февраля с 10:00 до 18:00) и специализированная ярмарка "Художественная" в торговом комплексе "Гальянский" (5 февраля с 09:00 до 16:00);
  • Первоуральск — универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32 (6 февраля);
  • Североуральск — универсальная ярмарка на ул. Клубной, 16 (до декабря);
  • п. Арти — универсальная и сельскохозяйственная ярмарки перед объектами ул. Ленина, 82 до ул. Ленина, 90 (5–6 февраля);
  • с. Симинчи — универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Советской и Трактовой (5–6 февраля);
  • Верхняя Салда — сельскохозяйственная на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (5–6 февраля с 09:00 до 18:00);
  • Нижняя Тура — сельскохозяйственная универсальная ярмарка на ул. 40 лет Октября, 12а (еженедельно с 3–6 февраля);
  • с. Башкарка — универсальная ярмарка на ул. Куйбышева, 31 (3 февраля с 10:00 до 17:00);
  • п. Новоасбест — универсальная ярмарка в районе здания 7а по ул. Пионерской (4 февраля с 11:00 до 17:00);
  • с. Бызово — универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9 по ул. Ленина (6 февраля с 11:00 до 15:00);
  • с. Новопаньшино — универсальная ярмарка в квартале домов по ул. Советской, 5 (4 февраля с 11:00 до 15:00) и в районе дома № 41 по ул. Ленина (5 февраля с 11:00 до 14:00);
  • д. Черемшанка — универсальная ярмарка в районе дома № 32 по ул. Комсомольской (5 февраля с 14:00 до 15:00);
  • с. Южаково — универсальная ярмарка в районе дома № 15 по ул. Советской (4 февраля с 12:00 до 14:00);
  • с. Кайгородское — универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а (5 февраля с 12:00 до 14:00);
  • Реж — универсальная ярмарка на ул. Ленина, 37а (по 6 февраля);
  • пгт Сосьва — сельскохозяйственная ярмарка перед объектами по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (5 февраля с 09:00 до 18:00);
  • Сысерть — универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37 (3–6 февраля);
  • Туринск — универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 08:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

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Областная газета Свердловской области

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