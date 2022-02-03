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Общество
3 февраля 2022, 10:30

Предупреждение о смоге продлили в Нижнем Тагиле до 4 февраля

трамвай в Нижнем Тагиле

В период ухудшения метеоусловий гражданам рекомендуется избегать длительного нахождения на открытом воздухе. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о смоге. Оно продлится до 20:00 4 февраля.

До этого времени в городе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, говорится на сайте Уральского гидрометцентра.

Накануне "Областная газета" писала, что в Нижнем Тагиле на улице Кутузова было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ — мелкодисперсной пыли. Она опасна тем, что не задерживается в верхних дыхательных путях и проникает в лёгкие, оседая в них.

Добавим, в период ухудшения метеоусловий гражданам рекомендуется избегать длительного нахождения на открытом воздухе, применять маски, отказаться от курения и ношения контактных линз, регулярно проводить влажную уборку. В случае ухудшения самочувствия необходимо обращаться за медпомощью.

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