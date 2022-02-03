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Общество
3 февраля 2022, 12:39

Свердловская область выделила субсидии сёлам на преображение по программе благоустройства городов

детская площадка

Благоустраивать в сёлах будут общественные пространства. Фото: Галина Соловьёва

С этого года сельские территории Свердловской области включены в программу формирования комфортной городской среды. Из регионального бюджета направлены первые субсидии.

О том, что с 2022 года сёла тоже смогут участвовать в госпрограмме, ещё в середине декабря рассказывал глава региона Евгений Куйвашев.

"До этого проекты реализовывались только в городах, — отмечал он. — Но я принял решение в нашем регионе уделить внимание благоустройству и небольших населённых пунктов. Оно закреплено постановлением правительства".

Кстати, с 2018 года в рамках программы формирования комфортной городской среды на Среднем Урале было благоустроено 658 площадок, 393 из которых — это дворы. А остальное — общественные пространства, детские площадки, зоны для спорта, пешеходные дорожки, скверы и набережные. 

В рамках программы деньги выделены:

  • пгт Бисерть на благоустройство общественной территории по ул. Революции получит 18,8 млн рублей;
  • пгт Сосьва — 9,3 млн рублей на комплексное благоустройство Парка Победы;
  • пгт Верхние Серги — 9,2 млн рублей на обустройство места отдыха по улице Володарского;
  • посёлок Уфимский Ачитского района — 24,8 млн рублей на благоустройство центральной площади со сквером;
  • село Покровское Каменского района — 11 млн рублей на благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами;
  • село Криулино Красноуфимского ГО — 24,8 млн рублей на новую общественную территорию между Криулинским домом культуры и микрорайоном по улице Механизаторов, 2а;
  • село Первомайское Дружининского городского поселения — 10,7 млн рублей на благоустройство общественной территории для отдыха "Парк Культуры" по адресу улица Московская, 5;
  • посёлок Висим Горноуральского ГО — 1,1 млн рублей на благоустройство "Аллеи Славы".

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Областная газета Свердловской области

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