Владимир Путин назвал российско-китайские отношения "образцом эффективности"

Президент России отметил, что в ходе визита в Китай 4 февраля он вместе с китайским лидером обсудит ключевые вопросы двусторонней и глобальной повестки. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин опубликовал статью "Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее" для китайского информагентства "Синьхуа". В ней российский лидер заявил, что отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности.

Президент России отметил, что в ходе визита в Китай 4 февраля он вместе с китайским лидером обсудит ключевые вопросы двусторонней и глобальной повестки.

"Наши страны — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее", — говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

Лидеры двух стран во время встречи планируют уделить особое внимание вопросам развития деловых связей. Владимир Путин напомнил, что в 2021 году товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 33 %, достигнув рекордного показателя в 140 млрд долларов. В дальнейшем этот показатель планируют довести до 200 млрд долларов в год.

Также РФ расширяет практику расчёта в национальных валютах и совершенствует механизмы, которые позволят нивелировать негативное воздействие санкций США. Кроме того, по словам Владимира Путина, между Китаем и Россией складывается взаимовыгодный энергетический альянс. Одним из крупнейших совместных проектов 2022 года станет завершение строительства на китайских АЭС четырёх новых энергоблоков при участии ГК "Росатом".

Президент России обратил внимание на то, что из-за пандемии в 2020–2021 годах количество туристов и совместных массовых мероприятий сильно снизилось, однако в ближайшие годы главы двух государств планируют наверстать упущенное.

"Россия и Китай — державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий. <...> Нами с Председателем КНР Си Цзиньпином принято решение об организации в 2022 и 2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта", — заявил Владимир Путин.

К слову, в ходе визита в Китай президент России посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

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