Игорь Алтушкин оплатил лечение малышки, родившейся без тазобедренного сустава

Вопреки диагнозу Мирослава остаётся весёлым и жизнерадостным ребёнком Фото: Из архива Ирины Кулагиной

Глава РМК Игорь Алтушкин закрыл счёт на операцию трёхлетней екатеринбурженки Мирославы КУЛАГИНОЙ. Об этом «Облгазете» сообщили родители девочки.

Мирослава родилась без тазобедренного сустава. Это заболевание встречается очень редко – с вероятностью один на миллион. В полтора года одна нога малышки была на 6 сантиметров короче другой. По мере взросления ребёнка разница становится всё заметнее. Сейчас девочке приходится ходить на носочке или в специальной обуви.

Российские врачи предлагали дождаться 18-летия девочки и ампутировать часть невыросшей ноги, а затем поставить протез. Однако родители Мирославы решили искать другие варианты. Они выяснили, что в США делают операции по реконструкции суставов. Всемирно известный врач, хирург-ортопед Дрор Пейли когда-то приезжал в Россию учиться и перенимал опыт у доктора Илизарова. Сейчас у него своя клиника в США. Когда Мирославе было полтора года, семья отправилась за Атлантический океан.

В клинике девочке сформировали тазобедренный сустав и шейку бедра, но для нормального роста Мирославе нужна ещё одна дорогостоящая операция – по вытягиванию и удлинению ноги. Родителям вновь предстояло собрать огромную сумму – почти 12 миллионов рублей. Семья только начала сбор, когда историю Мирославы узнал учредитель Благотворительного фонда РМК Игорь Алтушкин. Он помог закрыть большую часть суммы – более 11 миллионов рублей.

Вторая операция в США назначена на июнь. Мирослава и её родители ждут не дождутся этого путешествия: после лечения девочка сможет жить без ограничений и заниматься любимым видом спорта – плаванием.

– Слёзы ручьём. Нашу благодарность невозможно выразить обычными словами, – говорит мама девочки Ирина. – Душевное и искреннее спасибо человеку с большим и добрым сердцем, Алтушкину Игорю Алексеевичу, главе «Русской медной компании» за добросердечность, понимание и милосердие, за отклик и неоценимую помощь в такое трудное для нашей семьи время.

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