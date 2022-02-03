В екатеринбургском перинатальном центре за январь родилось 20 двоен

Если состояние здоровья женщины или детей не вызывает опасения, их выписывают домой уже через 3-4 дня. Фото: Владимир Мартьянов

За январь в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре родилось 952 малыша. Из них 471 мальчик и 481 девочка.

Также специалисты медучреждения помогли появиться на свет 20 двойням: 19 в акушерском стационаре № 1 на ул. Комвузовской, ещё одному в стационаре № 2 на ул. Дагестанской. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУЗ СО "ЕКПЦ".

Кстати, при рождении двойни второму малышу требуется меньше времени для того, чтобы появиться на свет. В среднем от нескольких минут до одного часа.

Отмечается, что самым крупным в минувшем месяце стал мальчик, родившийся 27 января путём кесарева сечения. Его вес составил 4 760 граммов, а рост 56 сантиметров.

Напомним, первым новорождённым в 2022 году в Свердловской области стал мальчик. Он появился на свет 1 января в 00:45 в Областном перинатальном центре. Малыш весил 3 210 граммов.

Читайте также:

В период новогодних праздников в Свердловской области родилось 843 малыша.