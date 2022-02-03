Евгений Куйвашев подарил корову многодетной семье из Берёзовского

Местные жители рассказали главе региона, что корова очень ласковая и любит слушать музыку. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Семья Маркиных из Берёзовского попросила у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева корову. Глава региона исполнил желание многодетной семьи и заснял необычный подарок на камеру.

"Вы, наверное, представляете мою почту. Кто только не пишет и что только не просит. И вот многодетная семья попросила... корову! Семья хорошая, корова им, и правда, нужна. Надо дарить", — написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что корова никак не хотела сниматься и постоянно убегала от камеры. Зовут животное Троицей в честь её мамы Тайги. "В деревне так назвали. Надо было обязательно на букву "Т", — пояснил губернатор.

Местные жители рассказали главе региона, что корова очень ласковая и любит слушать музыку.

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