Растущие цены на самые обычные овощи не перестают удивлять уральцев. Фото: Алексей Кунилов

Свердловскстат фиксирует рост цен на овощи, которые входят в перечень основных продуктов питания уральцев. Дорожают капуста, морковь, репчатый лук, картофель, свёкла. О том, чем это вызвано и какие меры принимают региональные власти, чтобы изменить ситуацию, – в материале «ОГ».

Засушливый 2021-й помешал свердловским аграриям собрать урожай, на который они рассчитывали. Несмотря на тяжёлые погодные условия, они всё же вырастили 189,2 тысячи тонн картофеля, 30,7 тысячи тонн овощей открытого грунта. Но если в прежние благоприятные годы уральцы обеспечивали себя картофелем на 105 процентов, то есть с излишком, урожай прошлого года составил лишь 95 процентов потребности. Не лучше ситуация и по другим овощам открытого грунта. Естественно, дефицит овощей и сказался на их цене.

Справка «ОГ» «Индекс борща» отражает динамику цен на самые популярные у россиян продукты, необходимые для приготовления этого блюда. Является отечественным аналогом американского «индекса Биг Мака».

– Мы проводим мониторинг цен, данные направляем в УФАС, ведём переговоры с торговыми сетями, – сообщил на пресс-конференции министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев. – Уже достигнута договорённость о формировании социального набора и сдерживании цен на основные продукты питания. Прорабатывается вопрос о наличии на прилавках сетевых магазинов продукции местных сельхозпроизводителей.

Перечисленные министром меры призваны нивелировать последствия неурожайного года. Но параллельно власти региона разрабатывают программу действий, которая позволила бы свести к минимуму зависимость сельхозпроизводителей от капризов природы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился увеличить производство овощей для «борщевого набора». Это позволит не только обеспечить продовольственную безопасность региона, но и сдержать цены. При этом Евгений Куйвашев отмечает, что сельхозпроизводителям будет оказана исчерпывающая поддержка.

– Нынешней весной будут увеличены площади под овощами, – сообщил Артём Бахтерев. – Сейчас аграрии вовсю готовятся к посевным работам, закупают семена, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы. Часть затрат покрывается субсидиями, размер которых зависит от площадей обрабатываемых земель.

Получают сельхозпроизводители субсидии и на покупку новой техники, оборудования. К примеру, на приобретение комбайнов для уборки картофеля, моркови и оборудования для овощехранилищ за два года из регионального бюджета выделено 44 млн рублей.

Прошлогодняя засуха в очередной раз доказала важность мелиоративных работ. На эти цели федеральный и региональный бюджеты деньги тоже выделяют. Создаются новые системы полива, модернизируются старые. Площади орошаемых земель, по словам Артёма Бахтерева, будут увеличиваться с каждым годом.

Остались в прошлом времена, когда уральцам было негде хранить урожай. Только в минувшем году такие крупные производители овощей получили более 30 млн рублей субсидий на строительство и модернизацию плодоовощных хранилищ. Сегодня овощехранилища региона готовы обеспечить сохранность почти 233 тысяч тонн овощей, что составляет более 95 процентов от необходимого объема хранения. И этого, по словам Артёма Бахтерева, более чем достаточно.

– Овощи – это фреш-продукт, частично они попадают на прилавок сразу с поля, – подчеркнул министр.

Всего в 2022 году свердловские аграрии получат в виде субсидий 4,6 млрд рублей.

ЦЕНА БОРЩА С 21 по 28 января 2022 года, по данным Свердловскстата, снова подорожали капуста, морковь и репчатый лук, а вот свёкла и картофель слегка подешевели: белокочанная капуста – 59,60 руб/кг, +3,33%; морковь – 46,19 руб/кг, +4,24%; репчатый лук – 28,43 руб/кг, +2,19%; свёкла – 42 руб/кг, -3,07%; картофель – 46,29 руб/кг, -0,11%. Некоторые хозяйки борщ варят с мясом и заправляют его сметаной: говядина – 429,68 руб/кг +0,86%; сметана – 252,38 руб/кг +0,6%