Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин празднует день рождения

Коллектив "Областной газеты" поздравляет Александра Левина с Днём рождения! Желает крепкого здоровья, новых успехов и удачного года! Фото: Алексей Кунилов

Председатель Свердловского творческого союза журналистов, глава областной Общественной палаты Александр Левин сегодня, 4 февраля, принимает поздравления с днём рождения.

Александр Левин родился в 1951 году в семье военного журналиста. Его путь в профессии начался в 1972 году, когда в студенческие годы он начал публиковаться в газете "Вечерний Свердловск". В 1991 году он получил предложение перейти из газеты на работу в правительстве Свердловской области. Во власти прошёл путь от первого пресс-секретаря губернатора Эдуарда Росселя до руководителя его администрации. В 2013 году стал председателем Свердловского творческого союза журналистов. Также возглавляет Общественную палату Свердловской области.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил Александра Левина знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, тем самым сделав его полным кавалером знака. В марте 2021 года Александр Левин удостоился звания "Легенда российской журналистики".

В прошлом году накануне своего юбилея известный уральский журналист и общественный деятель рассказал "Облгазете", почему пошёл в журналисты и почему журналистика не умрёт.

Коллектив "Областной газеты" поздравляет Александра Левина с Днём рождения! Желает крепкого здоровья, новых успехов и удачного года!