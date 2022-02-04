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4 февраля 2022, 11:56

В Свердловской области представили нового заместителя начальника ГУ МВД

Александр Воронежский

Александр Воронежский до этого работал в УМВД по Курганской области. Фото: предоставлено В. Н. Горелых

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков сегодня на совещании представил своего нового заместителя. Им стал полковник полиции Александр Воронежский, который ранее занимал аналогичный пост в УМВД по Курганской области.

Соответствующий указ ранее был подписан президентом РФ. Александра Воронежского сегодня представили свердловскому гарнизону полиции. Генерал Мешков тепло поздравил полковника с прибытием на Средний Урал и пожелал ему, как можно скорее ознакомиться с оперативной обстановкой в Свердловской области.

Александр Воронежский займётся активизацией деятельности по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет, экономической направленности, профилактикой правонарушений, связанных с IT-технологиями и в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, он будет отвечать за охрану общественного порядка, в том числе на ЧМ по волейболу и на Универсиаде-2023.

"Основная часть его трудовой биографии связана с уголовным розыском, где он достаточно серьёзно себя зарекомендовал. За его плечами многолетний опыт службы на руководящих должностях, он обладает достаточным потенциалом для того, чтобы всесторонне проанализировать и качественно оценить криминогенную ситуацию на новом рабочем месте", — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

Александр Воронежский родился 4 августа 1975 года в Алма-Атинской области Казахской ССР. Окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище.

Областная газета Свердловской области

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