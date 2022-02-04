«ОГ» узнала, какой будет погода в выходные и на следующей неделе

В выходные похолодает, возможна гололедица. Фото: Павел Ворожцов

В субботу и воскресенье февраль слегка остудит воздух на территории Свердловской области, и на смену оттепели придёт небольшой морозец. Холодать будет и на следующей неделе. Более подробно о погоде в ближайшее время «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В выходные на смену плюсовым температурам придут минусовые. Днём на обширной территории Среднего Урала будет от минус 1–6 градусов до минус 4–9, а ночью температура будет понижаться до минус 11–16 градусов. Так что вполне вероятна гололедица. В конце недели будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег.

На следующей неделе также сохранится несильный морозец. Днём ожидается минус 7–9, ночью – минус 14–18. Будет облачно, с прояснениями, временами возможен снег. Ветер южный и юго-восточный, местами порывы до 15–16 метров в секунду.