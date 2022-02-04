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4 февраля 2022, 16:10

Евгений Куйвашев поручил мэрам отловить всех бездомных собак за две недели

Бездомные собаки

Евгений Куйвашев заявил, что только за январь 2022 года в регионе зарегистрировали несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак. Главы муниципалитетов должны будут выполнить поручение в течение двух недель.

Евгений Куйвашев заявил, что только за январь 2022 года в регионе зарегистрировали несколько десятков инцидентов с бродячими собаками.

"В Цементном стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили её. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить! Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит", — пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Главы муниципалитетов должны будут найти волонтёров для помощи службам отлова животных, предоставить машины для поиска стай, организовать отлов всех собак и их стерилизацию. При этом после стерилизации животных нельзя отпускать на волю. Чтобы у собак всегда была еда, Евгений Куйвашев предложил мэрам договориться с представителями бизнеса, чтобы те отдавали приютам остатки из столовых.

"Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание", — добавил губернатор.

Отдельно Евгений Куйвашев обратился к мэрам Серова, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Североуральска и Красноуфимска, откуда чаще всего поступают жалобы на бездомных собак. Губернатор подчеркнул, что главы этих городов будут отчитываться лично.

На прошлой неделе "Областная газета" подробно рассказывала о проблеме с бродячими собаками.

Областная газета Свердловской области

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