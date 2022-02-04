МФЦ в Николо-Павловском сменил прописку и начинку

В новом офисе «Мои документы» – три окна для посетителей. Фото: Пресс-служба МФЦ Свердловской области

В селе Николо-Павловском (Горноуральский городской округ) торжественно открылся центр госуслуг «Мои документы».

Как рассказала директор многофункционального центра Свердловской области Анастасия Девятых, раньше офис МФЦ размещался в здании на улице Совхозной, состояние его оставляло желать лучшего. В здании не было даже санузла для посетителей и сотрудников. Новый центр переехал на параллельную улицу – Карла Маркса, и сейчас сельчане могут получать государственные услуги максимально комфортно, быстро и доступно.

В зоне приёма и выдачи документов работают три окна. В просторном помещении есть зона ожидания и информирования, уголок доступа к порталу «Госуслуги» и оплаты услуг, а также зона для клиентов с детьми.

– Новый центр – событие для жителей не только Николо-Павловского, но и ещё семи населённых пунктов в составе территориальной администрации (в общей сложности это 4,8 тысячи человек), – глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников. – А ещё для дачников и жителей близлежащих населённых пунктов. Например, к нам приезжают из микрорайона Старатель в Нижнем Тагиле.

Всего на территории округа работают семь окон МФЦ: два – в посёлке Горноуральском, два – в селе Петрокаменском, и ещё три – в Николо-Павловском. В них, как пояснил Дмитрий Летников, оказывают 58 видов муниципальных услуг. Востребованность центров «Мои документы» у населения растёт: в прошлом году с их помощью в муниципалитете было оказано почти 18,5 тысячи муниципальных услуг.

Напомним, что задача повышения качества и доступности государственных услуг поставлена Президентом России Владимиром Путиным и находится на особом контроле у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Кстати Самый большой и технологичный центр «Мои документы» в Свердловской области находится в Чкаловском районе Екатеринбурга. Общая площадь помещения — более 780 квадратных метров. В нём 44 окна, включая два окна «Мой бизнес». Среди «фишек» центра – авторское граффити в стиле «Мои документы» на стенах, экостена, кофейня и бесплатный кинотеатр в зоне ожидания.

Фото: Пресс-служба МФЦ Свердловской области

В офисе оборудована отдельная зона для доступа к порталу Госуслуг и приёма платежей. Фото: Ольга Белоусова