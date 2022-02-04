Еда приезжает сама

Фото: Отделение ОНФ Свердловской области

Пандемия COVID-19 серьёзно изменила покупательское поведение россиян. Если до 2020 года они предпочитали приобретать продукты и другие товары в магазинах у дома или в супермаркетах, то с введением коронавирусных ограничений на первый план вышла электронная торговля. Вместе с ней бурное развитие получили сервисы доставки. Они появились практически во всех торговых сетях. У разных ретейлеров свои условия, но чтобы доставка была бесплатной, нужно сделать заказ на определённую сумму. Корреспондент «ОГ» разбирался, как это работает.

Новый сервис

По данным Ассоциации компаний онлайн-торговли, в 2020 году аудитория российского рынка интернет-торговли, то есть тех, кто совершили хотя бы одну покупку в Интернете, выросла более чем на четверть и приблизилась к 60 миллионам человек. А в прошлом году их число увеличилось до 65 миллионов покупателей, что составляет свыше половины экономически активного населения России.

Следом за изменением покупательских предпочтений из-за коронавируса ретейлеры активно занялись созданием онлайн-сервисов не только для покупки, но и для доставки товаров. До начала пандемии у большинства крупных торговых сетей они отсутствовали или находились в зачаточном состоянии. Заняться их развитием продавцов вынудил локдаун весны 2020 года. По словам доцента УрФУ кандидата экономических наук Сергея Кульпина, покупатели быстро оценили новый формат доставки продуктов на дом: это намного удобнее, чем самим идти в магазин.

– Ситуация схожа с онлайн-образованием: сначала люди относились к нему скептически, потом вдруг его все полюбили, а сейчас не хотят выходить на очное обучение, потому что дома учиться комфортнее. Онлайн-доставка сегодня серьёзно растёт: появляется всё больше интересных сервисов, мобильных приложений – мы постоянно видим новых игроков на этом рынке. До пандемии их число было сильно ограничено, особенно в регионах. К примеру, у торговой сети «Лента» до коронавируса ничего подобного не было, а сейчас они развили свой собственный сервис, который успешно работает и пользуется успехом, – добавляет эксперт.

Прямая речь Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в прошлом году на церемонии чествования участников акции «Мы вместе»: – Наши волонтёры, партнёры, просто неравнодушные жители Свердловской области мгновенно включились в работу: в самый разгар эпидемии помогали пожилым людям, многодетным семьям, ветеранам. Привозили продукты и лекарства, решали бытовые проблемы, днями и ночами дежурили в колл-центрах. И в каждый свой поступок они вкладывали и продолжают вкладывать частицу свой души и своих больших сердец. Сегодня мы говорим вам: спасибо!

Минимальный заказ

Из-за падения реальных доходов населения во время коронакризиса большинство торговых сетей сделали доставку бесплатной при покупке товаров на определённую сумму. Так, в магазинах «Магнит» минимальный порог заказа – от 500 рублей при массе продуктов не более 30 килограммов и от 1 000 рублей для товаров весом до 50 кг. Но оформить заказ можно исключительно через мобильное приложение. Для этого его нужно сначала скачать на смартфон, потом ввести свой номер телефона и указать адрес доставки, выбрать магазин, добавить необходимые товары в корзину, сделать заказ и оплатить его онлайн с помощью банковской карты. Отслеживать статус заказа можно в личном кабинете.

Таким же образом оформление заказа и оплата происходят у других ретейлеров. В «Перекрёстке» доставка тоже работает через мобильное приложение, но заказ можно оформить ещё и на сайте торговой сети. Его минимальная сумма — 1 700 рублей, вес – не более 30 кг. Если вдруг курьер привёз по ошибке не те продукты, можно сообщить об этом в чате приложения. Но нужно помнить, что возврат продовольственных товаров надлежащего качества по закону невозможен.

В «Ленте» доставка возможна через приложение и на сайте, а оплата заказа – по карте или наличными курьеру. Минимальная сумма заказа – от 1 000 рублей. В других сетях порог для бесплатной доставки намного выше. Например, в «Кировском» она начинается от 2 500 рублей. При весе заказа до 15 кг доставка осуществляется до квартиры, свыше 15 кг – до подъезда. Но пока сервис работает в тестовом режиме и всего в нескольких магазинах этой торговой сети – по ул. Сиреневый Бульвар, 2 и ул. Соболева, 5 в Екатеринбурге, а также в Первоуральске по пр. Ильича, 28.

Самый высокий порог заказа для бесплатной доставки в «Ашане» – он составляет 4 000 рублей при весе товаров до 40 килограммов. Доставку осуществляет партнёрская служба «Сбермаркет». К слову, на этот сервис доставки продуктов и других товаров перешла и «Монетка». Хотя в марте 2021 года ретейлер открыл собственную службу доставки, но через восемь месяцев работы его закрыли. А торговая сеть «Верный» доставляет товары своим покупателям с помощью сервисов «Деливери» и «Яндекс.Еда». Первую доставку они делают бесплатно.

В «Пятёрочке» доставка платная, её стоимость составляет 199 рублей. Но, как и в случае с «Верным», первый заказ через мобильное приложение на любую сумму покупки или заказ по промокоду при минимальной сумме в 1 500 рублей будет бесплатным. Кроме того, компания осуществляет бесплатную доставку товаров людям с ограниченными возможностями и пенсионерам. Для этого нужно предъявить курьеру документы, дающие право на льготы.

Пенсионерам волонтёры доставляют продукты бесплатно Бесплатно доставляют продукты и волонтёрские центры. Но заказать эту услугу могут только свердловчане старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID­19 и соблюдают режим самоизоляции. Заявки от пожилых людей принимают по телефону Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Весной 2020 года её запустили крупнейшая в России интернет­платформа для добровольцев dobro.ru, Общероссийский народный фронт, общественное движение «Волонтёры­медики» и Ассоциация волонтёрских центров. Для получения помощи достаточно позвонить на единый номер 8–800–200­3411 и оставить заявку. Чтобы её оформили, пожилому человеку нужно представиться, назвать свой адрес и личный номер телефона. Если пенсионер не в состоянии сделать это сам, то вместо него заявку могут оставить его дети или внуки из любого региона России. Весь разговор занимает порядка пяти минут – корреспондент «ОГ» убедился в этом лично. После набора номера и соединения со штабом акции «Мы вместе» приятный женский голос сразу же сказал, что для оформления заявки нужно дождаться ответа оператора или набрать в тоновом режиме цифру «0». Трубку взяла оператор Алсу и подробно объяснила, как работает этот сервис: – После регистрации заявки я присваиваю ей уникальный номер, который будут знать только волонтёр и пожилой человек. Время её обработки зависит от региона, но в среднем оно составляет два­три дня. Прежде чем приступить к выполнению заказа, волонтёр звонит пенсионеру. Чтобы избежать мошенников, пожилому человеку нужно спросить у него номер заявки: если он совпадёт, то добровольцу можно доверять. Пенсионер может продиктовать список необходимых продуктов во время звонка оператору или при встрече с волонтёром. Сама услуга бесплатная, заявитель оплачивает лишь стоимость продуктов наличным или безналичным способом. О возмещении расходов лучше договориться заранее: либо доброволец приходит к пенсионеру домой, берёт деньги, покупает еду, а потом приносит чек и сдачу, либо он сначала приобретает продукты и получает расчёт уже после их доставки. Всё общение между ними происходит с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. С марта 2020 года, когда на Среднем Урале был создан региональный волонтёрский штаб акции «Мы вместе», добровольцы выполнили более 140 тысяч заявок. Как рассказала «ОГ» депутат Госдумы РФ, руководитель штаба Жанна Рябцева, за это время к его работе подключились более 4 200 волонтёров по всей области. Ежедневно за помощью в доставке продуктов и лекарств к ним обращаются от 30 до 100 пенсионеров. За два года работы у добровольцев даже появились подшефные бабушки и дедушки. К ним они приезжают уже без звонка и передают нужные товары два раза в неделю. – Работа регионального штаба с начала пандемии не останавливалась ни на день. Наши волонтёры намерены оказывать помощь населению до её окончания. Мы видим в этом большую необходимость. И я очень благодарна ребятам за отзывчивость, за их добрые сердца, – добавила Жанна Рябцева.

Опубликовано в №21 от 05.02.2022