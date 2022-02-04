Строительство канатной дороги на горе Уктус начнётся в мае 2022 года

Строительство планируют завершить уже в сентябре этого года. Фото: Алексей Кунилов

Власти Екатеринбурга планируют утвердить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для размещения канатной дороги в горнолыжном комплексе "Уктус". Подъёмник будет работать круглый год.

Строительство канатной дороги стартует в мае 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Отмечается, что подвесным подъёмником с двухместными креслами смогут пользоваться не только любители спорта, но и те, кто просто хочет насладиться видом уральской столицы с высоты птичьего полёта.

Канатная дорога сможет перевозить по 680 человек в час. Протяжённость пассажирской линии по склону составит около 590 метров, а перепад высот — почти 100 метров.

Строительство планируют завершить уже в сентябре этого года.

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