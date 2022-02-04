Пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети

Заполнено 66 887 отчётов. Фото: скрин страницы Downdetector

В ряде российских городов произошёл сбой в работе популярной соцсети "ВКонтакте". Неполадки начались около 21:00.

По данным Downdetector, на данный момент 53 % жалоб связаны с веб-сайтом, 41 % граждан сообщают о сбоях в приложении, ещё 6 % не могут зайти в профиль. Заполнено 66 887 отчётов. С неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.

Напомним, причиной прошлого сбоя стало возгорание в партнёрском дата-центре. Оно вызвало серьёзные проблемы с энергоснабжением. "Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов "ВКонтакте" — например, мессенджера и ленты новостей", — сообщали в пресс-службе соцсети.