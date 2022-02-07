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Общество
7 февраля 2022, 08:36

Жителей Богдановича предупредили о взрывных работах 10 февраля

Богданович

Жителей просят не паниковать и не прерывать текущих дел. Фото: Александр Исаков

В Богдановиче на предстоящей неделе пройдут взрывные работы. Речь идёт о Кривинском месторождении известняков, что в четырёх километрах к северу от города.

Взрывные работы будут проводиться 10 февраля с 14:00 до 18:00. Перед этим будут подаваться специальные предупредительные сигналы.

"Первый сигнал — предупредительный (один продолжительный). Второй сигнал — взрыв (два продолжительных).Третий сигнал — отбой (три коротких). После этого проведение взрывных работ будет завершено", — предупредили жителей в Единой дежурно-диспетчерской службе ГО Богданович.

Жителей просят не паниковать и не прерывать текущих дел.

Областная газета Свердловской области

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Жителей Богдановича предупредили о взрывных работах 10 февраля