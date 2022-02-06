Ирбитская ярмарка поборется за звание "Достояние Среднего Урала"

Ирбит подготовил заявку на присвоение Ирбитской ярмарке звания "Достояние Среднего Урала". Заявки от городов, организаций и жителей принимаются до 30 мая.
"В Ирбите множество людей, событий, объектов, которые достойны этого звания. Это и знаменитый драмтеатр, и музей изобразительных искусств, и мотоциклетный завод. Но считаем, что Ирбитская ярмарка наиболее достойна этого звания. Она зародилась в далёком XVII веке, была возрождена благодаря правительству Свердловской области в XX веке. Сегодня она очень динамично развивается и привлекает туристов со всей нашей родины", — рассказал глава Ирбита Николай Юдин.
Напомним, что конкурс проводится Общественной палатой Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Заявки принимаются на сайте общественной палаты (opso66.ru), приём стартовал 1 февраля. Известно, что спортсменки "Уралочки" выдвинули на присвоение звания тренера Николая Карполя. Сразу несколько заявок подала руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина.
Открытое голосование на присвоение статуса будет проходить с 1 августа по 1 октября 2022 года. Церемония подведения итогов голосования и вручения дипломов будет ежегодно проводиться в день образования Свердловской области — 17 января. Цель конкурса — поиск уральской идентичности.
Добавим, что на страницах "Областной газеты" каждую пятницу мы будем рассказывать о номинантах.
Справка "ОГ"
Ирбит — один из старейших уральских городов. Он возник в 1631 году и до революции 1917 года развивался благодаря проходившей в нём ярмарке. В советские годы развитию города способствовало развёрнутое в нём крупнейшее в стране производство тяжёлых мотоциклов. Ещё город знаменит тем, что в 1846 году здесь был открыт старейший на Урале театр, в 1883 году — историко-этнографический музей, а в 1972 году — один из лучших в Свердловской области музей изобразительных искусств. Наличие этих объектов вкупе с возрождённой в 2002 году ярмаркой способствует превращению Ирбита в один из туристических центров Среднего Урала.