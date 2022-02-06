Ирбитская ярмарка поборется за звание "Достояние Среднего Урала"

Ярмарку в городе проводят каждое лето. Исключением стали годы пандемии коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

Ирбит подготовил заявку на присвоение Ирбитской ярмарке звания "Достояние Среднего Урала". Заявки от городов, организаций и жителей принимаются до 30 мая.

"В Ирбите множество людей, событий, объектов, которые достойны этого звания. Это и знаменитый драмтеатр, и музей изобразительных искусств, и мотоциклетный завод. Но считаем, что Ирбитская ярмарка наиболее достойна этого звания. Она зародилась в далёком XVII веке, была возрождена благодаря правительству Свердловской области в XX веке. Сегодня она очень динамично развивается и привлекает туристов со всей нашей родины", — рассказал глава Ирбита Николай Юдин.

Напомним, что конкурс проводится Общественной палатой Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. Заявки принимаются на сайте общественной палаты (opso66.ru), приём стартовал 1 февраля. Известно, что спортсменки "Уралочки" выдвинули на присвоение звания тренера Николая Карполя. Сразу несколько заявок подала руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина.

Открытое голосование на присвоение статуса будет проходить с 1 августа по 1 октября 2022 года. Церемония подведения итогов голосования и вручения дипломов будет ежегодно проводиться в день образования Свердловской области — 17 января. Цель конкурса — поиск уральской идентичности.

Добавим, что на страницах "Областной газеты" каждую пятницу мы будем рассказывать о номинантах.