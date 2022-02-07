В Екатеринбурге злостного неплательщика алиментов задержали на парных родах

Прямо из роддома дважды отца доставили в отделение судебных приставов. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге горе-отца, который не выплачивает алименты первому ребёнку, нашли на парных родах второго малыша. Прямо из роддома мужчину доставили в отделение судебных приставов. Его привлекут к уголовной ответственности.

Известно, что екатеринбуржец должен выплачивать своему 9-летнему сыну 26 тысяч рублей ежемесячно. Ранее за накопившийся долг в 2 млн рублей его привлекали к административной ответственности. Мужчина отработал 60 часов обязательных работ, однако алименты дальше снова платить не стал. За последний год он выплатил на содержание сына только 10 тысяч рублей. Кроме того, должник стал скрываться от судебных приставов, на приём не являлся.

"После проведения розыскных мероприятий стало известно, что должник будет присутствовать на парных родах со второй женой. Туда и прибыли судебные приставы, чтобы должник вновь не уклонился от исполнения решения суда по содержанию несовершеннолетнего. Из родильного дома дважды отца доставили в отделение судебных приставов для дачи объяснений о причинах неуплаты алиментов и составления рапорта о привлечении должника к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ", — рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.