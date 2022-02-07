В 2021 году Свердловскую область посетили более 1,05 млн туристов

К 2035 году многие регионы России, включая Свердловскую область, планируют довести объём турпотока до 5 млн человек в год. Фото: Павел Ворожцов

Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова рассказала о том, как туристическая отрасль восстанавливается после 2020 года. По её словам, туроператоры и турагенты за год научились работать в условиях пандемии коронавируса.

В 2020 году из-за COVID-19 существенное снижение турпотока наблюдалось по всей России. Но уже в 2021 году объём турпотока увеличился до 1,05 миллиона человек в год. В 2022 году региональный департамент по развитию туризма ожидает увеличение этого показателя до 1,6 миллиона человек.

"Вероятнее всего, что туристов будет значительно больше, чем мы рассчитываем. Туротрасль научилась работать в условиях пандемии коронавируса. Теперь эти трудности нас не пугают", — отметила Эльмира Туканова на пресс-конференции ТАСС.

К 2035 году многие регионы России, включая Свердловскую область, планируют довести объём турпотока до 5 миллионов человек в год. Для реализации этих планов Среднему Уралу в частности требуется увеличить номерной фонд в отелях и гостиницах.

По словам регионального директора департамента по развитию туризма, сейчас в Свердловской области действуют 524 места коллективного размещения, в которых создано более 18 тысяч номеров.

"Нам необходимо увеличить номерной фонд в исторических городах региона. Большинство гостиниц сейчас находятся в деловом центре Среднего Урала Екатеринбурге. Основную массу составляют отели с 3 и 4 звёздами. Нам нужно заняться строительством гостиниц в таких городах, как Нижний Тагил, Камышлов и Ирбит. Нужно создать в городах около 10 тысяч мест размещения в гостиницах", — пояснила Эльмира Туканова.

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