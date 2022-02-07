В Екатеринбурге стартовал опрос о месте проведения еженедельных ярмарок

Ближайшая ярмарка на площади состоится 19–20 февраля. Фото: Галина Соловьёва

Власти Екатеринбурга предложили перенести ярмарки выходного дня с площади 1905 года на другую площадку. Горожанам предложили выбрать из трёх вариантов.

Опрос продлится сайте мэрии 7 дней. Предлагается рассмотреть три площадки и выбрать оптимальную:

пересечение улиц Татищева и Репина (Верх-Исетский бульвар, 5),

пересечение переулка Театрального и переулка Банковского,

площадь 1905 года.

Решение горожан будет носить рекомендательный характер. Председатель комитета по товарному рынку Иван Бескрёстнов отметил, что властям интересно мнение жителей по этому вопросу. По его словам, сейчас ярмарки проводятся в центре города, ради этого каждый раз приходится перекрывать парковку напротив мэрии, что доставляет неудобства автолюбителям.

Добавим, что в этом году запланировано 16 ярмарок выходного дня на площади 1905 года. Накануне там снова открыли парковку после демонтажа ледового городка. Ближайшая ярмарка состоится 19–20 февраля. "Разрабатывается новый дизайн-макет ярмарки, вид торгового оборудования. Постараемся максимально быстро внедрить и представить городу ярмарку в новом формате", — рассказал также сегодня на брифинге Иван Бескрёстнов.