На "Госуслугах" можно будет регистрировать детей и подростков

Подросткам при регистрации нужно будет указать свои паспортные данные, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит подросткам старше 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Детей младше 14 лет могут зарегистрировать их родители с имеющейся учётной записью.

Об этом председатель правительства рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами 7 февраля.

"Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора необходимых документов", — передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Такая мера позволит упростить школьникам доступ к цифровым ресурсам. Через учётную запись на "Госуслугах" дети и подростки смогут посмотреть свои оценки в онлайн-дневнике, узнать домашнее задание, ознакомиться с информацией при поступлении в учебное заведение и так далее.

Подросткам при регистрации нужно будет указать свои паспортные данные, СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.