Зимний бревнопад и кроссовки вместо молока

Иногда причина остывших батарей - не коммунальная авария, а обычные воришки. Каменцы в этом убедились. Фото: Галина Соловьёва

В Артёмовском ищут сельских старост, в Каменске-Уральском – коммунальных воришек, в Тугулыме – гениальные идеи. «Облгазета» рассказывает о самых интересных новостях, которые произошли в уральских муниципалитетах за минувшую неделю.

*В Талице открыл двери храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского, пишет «Типичная Талица». Его возвели в новом микрорайоне «Южный» менее чем за год. В апреле прошлого года был совершён чин закладки камня в основание будущего храма, в августе на строящийся храм установили купола и кресты, а на прошлой неделе состоялось освящение храма.

*В Артёмовском создают институт сельских старост. Положение о нём утвердили депутаты местной думы, сообщает «Артёмовский рабочий». Согласно документу, старост будут выбирать из числа активных сельчан сроком на два года. Общественники будут отстаивать в органах власти интересы жителей и помогать руководителям территориальных управлений на местах. Работать старосты будут бесплатно, но для них предусмотрели налоговые льготы и другие бонусы. Например, право на внеочередной личный приём у главы муниципалитета и оперативное получение информации по запросу – в течение семи рабочих дней.

*В Байкалово заходят маркетплейсы. В последнем выпуске газеты «Районная жизнь» вышла новость о том, что в райцентре открыли первый пункт выдачи интернет-магазина Wildberries с кабинками для примерки – на месте продуктового магазина «Корзинка». Ранее в Байкалово открылся пункт выдачи заказов другой сети – Ozon, он сменил ещё один закрывшийся магазин – «Молоко».

*В Тугулыме депутаты местной думы обратились за идеями по благоустройству к жителям района. Как пишет газета «Знамя труда», народные избранники объявили конкурс на лучшие проекты двух парков – Парка культуры и отдыха, а также парка Щепина с прилегающей набережной. К участию приглашаются люди всех возрастов, организации и авторские коллективы. Эскизы принимают лично и на почту думы с 10 февраля по 16 марта. Задать вопросы о конкурсе можно лично председателю думы Олегу Онищенко – его рабочий телефон размещён в открытом доступе. Итоги конкурса подведут 8 апреля. Победителям обещают ценные призы, их идеи будут реализованы.

* Под Невьянском КамАЗ завалил брёвнами машины рыбаков. Как сообщает издание «Местные ведомости», гружёная лесом машина двигалась по Серовскому тракту в направлении Екатеринбурга. На мосту через реку Нейву КамАЗ подбросило на кочке и он пошёл в занос. Кабина ударилась об отбойник, а прицеп с древесиной развернулся и опрокинулся на стихийную парковку, которую устроили у трассы приезжие любители зимней рыбалки. Брёвна помяли три автомобиля. Ещё одно авто чудом не пострадало – одно из брёвен остановилось буквально в миллиметре от него.

*В Каменске-Уральском неизвестные оставили без отопления целый дом. Как сообщил портал KU66.ru, около двух часов ночи жильцы дома №36 по улице Парковой начали замечать, что в квартирах зажурчала вода в батареях, и приборы отопления стали остывать. Собственники обратились за помощью в аварийную службу. Прибывшие на место слесари зашли в подвал и обнаружили, что с труб украли все шаровые краны. Ущерб составил чуть больше 18,5 тысячи рублей. Управляющая компания в течение нескольких часов восстановила теплоснабжение. С инцидентном разбирается полиция.